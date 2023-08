Polícia Desarticulada organização criminosa que traficava drogas e executava rivais no RS e em Santa Catarina

29 de agosto de 2023

Foram cumpridos 65 mandados de prisão e 48 de busca e apreensão nos dois Estados. (Foto: Polícia Civil/Divulgação)

A Polícia Civil e o MP (Ministério Público) realizaram nesta terça-feira (29) a Operação Turrim para prender integrantes de uma organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e à prática de homicídios de rivais no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina.

Além do bloqueio de contas bancárias, sequestro de veículos de luxo e apreensão de bens e valores em espécie, foram cumpridos 65 mandados de prisão e 48 de busca e apreensão em Porto Alegre, Cachoeirinha, Alvorada, Viamão, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Lajeado, Campo Bom, Estância Velha, Capão da Canoa, Morrinhos do Sul, Torres, Três Cachoeiras e Mampituba, Praia Grande (SC), Passo de Torres (SC), Araranguá (SC) e São João do Sul (SC).

Entre os alvos dos mandados de prisão preventiva, estão um advogado criminalista, um ex-policial militar e dois empresários dos ramos imobiliário e de gastronomia que exerciam funções de liderança no grupo criminoso. Conforme a Polícia Civil, o bandido considerado o “gerente” do bando já se encontrava preso na Penitenciária Modulada de Montenegro.

De acordo com as investigações, que iniciaram em abril de 2022, os alvos da operação integram uma associação criminosa que “aterrorizava” moradores de Torres e arredores, atuando fortemente armados para manutenção dos pontos de vendas de entorpecentes. Os bandidos também têm envolvimento com o comércio, posse e porte ilegal de armas de fogo e de munições, adulteração de sinais identificadores de veículos, corrupção de menores, roubos e receptação.

“Essa operação é mais um ato da integração e da parceria entre o Ministério Público gaúcho e os órgãos de segurança do Estado, que continuarão trabalhando juntos para fazer com que o Rio Grande do Sul volte a ser um local seguro”, disse o procurador-geral de Justiça do RS, Alexandre Saltz, em entrevista coletiva na Promotoria de Justiça de Torres.

