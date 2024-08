Brasil Há 70 anos, suicidava-se o presidente Getúlio Vargas

24 de agosto de 2024

Político gaúcho disparou contra o próprio peito em seu quarto no Palácio do Catete. (Foto: Arquivo/FGV)

Este sábado marca os 70 anos do suicídio do presidente Getúlio Vargas. Pressionado por uma série de acusações contra ele e seu governo, o político nascido na cidade gaúcha de São Borja disparou contra o próprio coração, aos 72 anos, em seu quarto no Palácio do Catete, no Rio Janeiro, na madrugada de 24 de agosto de 1954. “Saio da vida para entrar na história”, escreveu em carta-testamento.

