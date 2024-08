Brasil Brasil assume presidência de rede de abastecimento da América Latina e Caribe

A escolha do nome de Pretto foi confirmada na sexta-feira (23) durante o 9º encontro da Rede. Foto: Daniel Kazeil/Conab

Em decisão unânime, o ex-deputado gaúcho e atual presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Edegar Pretto, foi eleito e empossado novo presidente da Rede de Sistemas Públicos de Abastecimento e Comercialização na América Latina e no Caribe (Rede SPAA), entidade internacional que reúne representantes de 18 países e é coordenada pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO). Essa é a segunda vez que o Brasil assume a presidência – a primeira foi em 2014, quando foi fundada a Rede.

A escolha do nome de Pretto foi confirmada na sexta-feira (23) durante o 9º encontro da Rede, que aconteceu no Itamaraty, em Brasília, e teve a Conab como anfitriã. A eleição ocorreu por aclamação entre os representantes dos países-membros. O mandato terá duração de dois anos e ocorrerá em paralelo à gestão de Pretto na presidência da Conab. A vice-presidência ficou no comando de uma mulher, Aida Reyes Coello, gerente da Fornecedora Nacional de Produtos Básicos (Banasupro) de Honduras, e é resultado do comprometimento de Pretto em consolidar uma gestão com equidade de gênero. Até então, a presidência estava com o Paraguai e a vice com a Guatemala.

O encontro no Brasil

O encontro da Rede SPAA no Brasil começou ainda na quarta-feira (21), com o objetivo de promover o intercâmbio de experiências para estabelecer estratégias de ação e projetos de cooperação técnica entre as instituições públicas de comercialização e abastecimento de alimentos dos países integrantes. Entre as atividades realizadas, teve visita à Superintendência Regional da Conab no Distrito Federal, onde o presidente Pretto apresentou as principais políticas que estão sendo executadas pela Companhia no país. No encontro, também foi definido o local da próxima reunião da Rede. Será na Colômbia, no ano que vem.

Participam da Rede, além do Brasil, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Equador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguai, República Dominicana, Venezuela e São Vicente e Granadinas. Durante o evento, também foi efetivada a adesão do Peru e da Província de Buenos Aires.

