Por Redação O Sul | 29 de junho de 2022

O Brasil negocia com a Argentina a manutenção do acordo para exploração do gás em Vaca Muerta. (Foto: Reprodução)

O presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), voltou a falar nesta quarta-feira (29), sobre as negociações para que o País receba gás natural produzido pela Argentina. “Estamos bastante avançados para trazer gás de Vaca Muerta da Argentina para nós”, afirmou durante evento da Confederação Nacional da Indústria (CNI).

O Brasil negocia com a Argentina a manutenção do acordo para exploração do gás em Vaca Muerta, região do país vizinho que possui o segundo maior depósito de gás de xisto do mundo.

O projeto prevê a construção de uma rede de gasodutos que ligariam a mina argentina ao Sul do Brasil, em uma proposta de investimento de 3,7 bilhões de dólares e ligações de 1,4 mil quilômetros.

Medidas

Durante o evento, o presidente afirmou que há “dificuldade enorme de evoluir em reforma tributária”.

Ele também falou sobre medidas tomadas pelo governo na economia.

A representantes da indústria, Bolsonaro destacou o Marco Legal do Saneamento e a Lei de Liberdade Econômica como feitos da gestão.

O presidente afirmou ainda torcer pela derrubada da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, que manteve a cobrança do IPI sobre produtos feitos na Zona Franca de Manaus.

Segundo o chefe do Executivo, isso contribuiria para a redução de tributos. “Brasil tem tudo para crescer, exemplo já demos com redução da carga tributária”, disse.

Corrupção

No mesmo evento, Bolsonaro disse que há casos de corrupção no governo, mas afirmou que são episódios “isolados” e que a corrupção na sua gestão não é “endêmica”.

A declaração marca uma mudança no discurso do presidente, que, ao longo do governo, afirmou várias vezes que não havia corrupção no seu mandato.

Bolsonaro fez a afirmação quando falava da possibilidade de o Brasil passar a fazer parte da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

“O estudo avançado do ingresso do Brasil na OCDE é sinal que o Brasil é bem-visto globalmente. Nós atacamos a facilitação de negócios, bem como, o combate à corrupção. Isso nós estamos muito bem no governo. Não temos nenhuma corrupção endêmica no governo”, afirmou Bolsonaro.

“Tem casos isolados que pipocam e a gente busca solução pra isso. Mas, além da escolha dos ministros, além de conversar com eles qual é a real função dele, em cada ministério nós temos aí uma célula composta de servidores da PF, da CGU, da AGU e até mesmo TCU para analisar aquilo que é de mais caro pra nós. De modo que a gente ataca a possível corrupção na origem. Não interessa descobrir o corrupto, nós queremos é evitar que apareça a figura do corrupto”, acrescentou o presidente.

