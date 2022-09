Notícias Há três anos, estudantes de uma escola pública gaúcha receberam carta da rainha Elizabeth II

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2022

Correspondência era uma resposta a mensagem de crianças da cidade de Fagundes Varela. (Foto: EBC)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Falecida nesta quinta-feira (8) aos 96 anos, a rainha britânica Elizabeth II protagonizou em 2019 uma atitude que dificilmente será esquecida por um grupo de crianças do Rio Grande do Sul: o envio de uma carta a estudantes da pequena cidade de Fagundes Varela, na Serra Gaúcha, coincidentemente na primeira quinzena de setembro.

Tratava-se de uma resposta a mensagem enviada à monarca, cerca de dois meses antes, pelos alunos da 3ª série do Ensino Fundamental da Escola Municipal Caminhos do Aprender, como parte de um projeto no âmbito do ensino do idioma inglês na instituição. À frente da iniciativa estavam as professoras Jéssica Tessaro e Nicole Treviso Cenci – que continuam na ativa.

Na carta, a gurizada queria saber como Elizabeth cuidava de seu reino e da própria família. A inspiração para tal curiosidade havia sido bastante original: o encantamento, durante visita ao município vizinho de Veranópolis, com a “corte” de rainha e princesas da Festa da Maçã (Femaçã).

A carta foi então postada em uma agência local dos correios, tal como aqueles bilhetes dentro de garrafas lançadas ao oceano. Ou seja, sem grandes esperanças de retorno mas cujo próprio gesto já valia o esforço.

Até que alguém avisou as professras sobre a surpresa: uma correspondência assinada pela dama-de-companhia de Sua Majestade, que na época passava uma temporada com o marido Philip, Duque de Edimburgo (1921-2021), no mesmo Castelo de Balmoral (Escócia) onde viveria seus últimos dias.

“Estamos sendo bastante comentados e as demais crianças da cidade estão muito curiosas”, declarou na época a autora da iniciativa. Coube à professora, aliás, a tarefa de traduzir para o português o texto da matriarca da realeza britânica – todos os alunos envolvidos receberam cópias xerografadas do material, ajudando a “espalhar” o assunto junto a familiares e amigos.

“A Rainha Elizabeth II agradece pela carta que recebeu, na qual os jovens contaram ter pesquisado sobre a Família Real, costumes e tradições do Reino Unido. Também apreciou as esplêndidas fotografias a ela enviadas por este colégio brasileiro. Ela aproveita para recomendar que todos continuem estudando.

Apesar de não poder responder pessoalmente, Sua Majestade agradou-se em ouvir notícias de vocês e em saber que foi assunto de um trabalho escolar. Em anexo, envia alguns folhetos informativos para que leiam e mantenham a rainha em seus bons pensamentos. Isso foi grandemente apreciado”.

(Marcello Campos)

