Por Redação O Sul | 9 de junho de 2024

Haaland marcou quatro gols em dois jogos com a seleção da Noruega, nesta Data Fifa de junho. (Foto: Reprodução)

No último teste antes da disputa da Eurocopa 2024, a Dinamarca venceu a Noruega por 3 a 1, nesse sábado (8), e encerrou esta Data Fifa de junho com o pé direito. Hoejbjerd, Vestergaard e Poulsen anotaram os gols da vitória, enquanto o artilheiro Haaland marcou o de honra para os noruegueses, em Brondby.

Ao mesmo tempo, Haaland chegou a 31 gols em 33 jogos pela seleção da Noruega. Dessa maneira, o atacante do Manchester City está agora a apenas dois de igualar Jorgen Juve como o maior artilheiro da seleção norueguesa.

No entanto, a Noruega não conquistou uma vaga para a Eurocopa 2024 e utilizou esta Data Fifa para manter a preparação para a disputa da Liga das Nações, em setembro deste ano.

Por outro lado, a Dinamarca quer ao menos repetir a boa campanha na última edição da Euro, quando acabou sendo eliminada apenas na semifinal. A seleção dinamarquesa estreia na competição contra a Eslovênia, no próximo dia 16. Os outros rivais no Grupo C são Inglaterra e Sérvia.

No próxima sexta-feira (14) começa a Eurocopa 2024, principal competição de futebol do continente europeu, reunindo grandes seleções e craques, e que terá a Alemanha como único país sede.

A abertura do torneio acontecerá na Allianz Arena em Munique, enquanto o Estádio Olímpico de Berlim será palco da grande decisão, no dia 14 de julho.

No total, dez cidades alemãs sediarão os jogos, que ficarão divididas em três regiões: Norte/Nordeste, Oeste e Sul. Para facilitar a logística, todos os jogos da primeira fase da competição se concentram em duas regiões do país. As informações são do portal Terra e da olympics.com.

