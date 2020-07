Mundo Hackers invadem contas de Barack Obama, Bill Gates e outras personalidades no Twitter

Por Redação O Sul | 15 de julho de 2020

Conta de Obama foi uma das invadidas para o golpe. (Foto: Reprodução)

Os perfis de Elon Musk e Bill Gates no Twitter parecem ter sido hackeadas para aplicar um golpe envolvendo bitcoins. Outras contas grandes atacadas incluem nomes como Uber, Apple, Kanye West, Jeff Bezos, Barack Obama, além das maiores exchanges de criptomoedas do mundo.

Segundo Larry Cermak, diretor de pesquisa do The Block, algumas contas invadidas relataram possuir segundo fator de autenticação. “Agora existem apenas duas opções: alguém invadiu o Twitter (improvável) ou invadiu um serviço de agendamento de Tweet (mais provável). De qualquer maneira, este é um ataque bem coordenado”.

O golpe envolvendo a criptomoeda traz um mesmo endereço de carteira digital, mas os tweets foram rapidamente apagados da plataforma. A mensagem, publicada no final da tarde desta quarta-feira (15), dizia que os executivos dobrariam o valor dos pagamentos enviados para a carteira durante os próximos 30 minutos.

Apesar de ter ficado pouco tempo no ar, o golpe fez com que algumas pessoas enviassem dinheiro para as carteiras citadas. É possível verificar esta movimentação, pois os registros das transações são públicos devido à natureza da criptomoeda baseada em blockchain. Os indicadores mostram que o golpista já arrecadou mais de US$ 55 mil.

Até o momento, de acordo com informações encontradas no Twitter, o acesso indevido aos perfis foi possível por meio de credential stuffing. Um funcionário do Twitter, supostamente, teve seu painel de acesso invadido – o que permitiu o acesso de terceiros em diversas contas.

Contas bloqueadas

Às 18h45min (horário de Brasília), a conta de suporte da rede social anunciou que estava ciente do problema de segurança e que está sendo investigado. Às 19h18min, o perfil anunciou: “Você pode não conseguir Tweetar ou resetar sua senha enquanto avaliamos e tomamos medidas em relação ao incidente”. Os primeiros Tweets fraudulentos foram publicados por volta das 17h.

Até o momento, pouco se sabe sobre a invasão. O Twitter não confirmou se as contas afetadas são apenas as com o selo de verificado; se a falha de segurança foi nas contas ou na própria plataforma; quantas contas, de fato, foram impactadas e quais dados foram comprometidos.

A medida de bloquear as contas foi tomada, potencialmente, para preservar a integridade de todas as outras que não foram afetadas, mas que possuem o selo.

