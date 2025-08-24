Brasil Ministro da Fazenda, Fernando Haddad diz que ingerência dos Estados Unidos tem relação com terras raras

Por Redação O Sul | 24 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











De acordo com Haddad, o País não tem muitos concorrentes. (Foto: Lula Marques/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a ingerência dos Estados Unidos na política brasileira está ligada ao interesse estratégico nas terras raras e minerais críticos do Brasil.

Segundo ele, a disputa internacional por esses recursos, essenciais para a economia do futuro, ajuda a explicar pressões externas sobre o Brasil e a América Latina.

“Mesmo essa ingerência na vida política brasileira tem a ver, na minha opinião, com isso [terras raras]. Eles [EUA] precisam de um governo entreguista, porque é estratégico pra eles. Como eles acham que a América Latina é o quintal dos Estados Unidos, isso não é uma percepção”, disse Haddad em entrevista ao canal TV GGN no sábado (23).

Haddad também comentou sobre a tentativa de golpe na Bolívia no ano passado. Na época, segundo ele, o bilionário Elon Musk chegou a afirmar que apoiaria uma intervenção para garantir acesso ao lítio.

“Você lembra quando teve uma tentativa de golpe na Bolívia, em que o Elon Musk disse, se precisar, nós temos que dar o golpe pra pegar o lítio da Bolívia. Quer dizer, não é que eu tô imaginando coisas, mas [estava] nos jornais. Ele quer ser o maior produtor de veículo elétrico do mundo, a China tá passando todo mundo [na produção], e aí ele precisa do lítio. Aí ele fala, se você não dá um golpe na Bolívia pra pegar o lítio, tem que dar. Eles naturalizaram algo que não podia ser jamais tomado dessa forma”, destacou.

O ministro também ressaltou a posição privilegiada do Brasil em relação a outros países e defendeu a criação de um marco regulatório para o setor.

“Eu não sei em que pé está o debate sobre o marco regulatório [de terras raras], mas é preciso, e eu tenho sentido o presidente Lula, que a gente precisa deixar pronto o marco regulatório do setor. O setor não está organizado. É pouca quantidade, mas muito valiosa. O que está em jogo é muito grande”, completou.

De acordo com Haddad, o país não tem muitos concorrentes e citou que a China, que segundo ele possui 44 milhões de toneladas, vai preferir manter suas reservas e usar internamente.

“Aí nós temos o Vietnã e o Brasil, com muito minério e muitas terras raras. Os Estados Unidos, para você ter uma ideia, não têm 10% dos minerais críticos que o Brasil tem. Em relação à China, não têm 5%. Ou seja, a China tem 20 vezes mais, o Brasil tem mais de 10 vezes mais do que têm os Estados Unidos”, frisou.

IA e energia limpa

Na avaliação do ministro, a transformação digital também depende diretamente dos recursos naturais do Brasil. Ele destacou que o mundo digital consome muita energia e quer energia limpa e que depende muito das terras raras, já que componentes sofisticados exigem esses minérios para serem produzidos.

“Você não consegue produzir com os minerais típicos um chip moderno, um GPU moderno, você não consegue. A Envidia depende disso, a Microsoft depende disso, todas elas dependem disso. E nós temos que pensar em ter também as nossas empresas de tecnologia”, afirmou.

Ele voltou a defender que o Brasil precisa reduzir a dependência externa no processamento de dados e ressaltou que o Ministério da Fazenda tem um grupo de trabalho atuando nesta frente.

“Você sabe que nós hoje mandamos para processar 60% dos nossos dados, são processados fora do Brasil. Imagina do ponto de vista de soberania, com as ameaças de imposto, o que isso pode significar? E amanhã uma pessoa que é autoritária pode querer prejudicar o Brasil”, pontuou. Com informações do portal CNN.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/haddad-diz-que-ingerencia-dos-estados-unidos-tem-relacao-com-terras-raras/

Ministro da Fazenda, Fernando Haddad diz que ingerência dos Estados Unidos tem relação com terras raras

2025-08-24