Mundo Hamas reitera que a guerra na Faixa de Gaza deve terminar para que os reféns israelenses sejam libertados

Por Redação O Sul | 29 de janeiro de 2024

Hamas exigiu a retirada de todas as forças militares israelenses da região para libertar os reféns. Foto: Reprodução Hamas exigiu a retirada de todas as forças militares israelenses da região para libertar os reféns. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Hamas reafirmou nesta segunda-feira (29) que a libertação dos reféns israelenses que estão sob o seu poder só ocorrerá após a garantia do fim da ofensiva de Israel na Faixa de Gaza e a retirada de todas as forças militares da região.

A declaração foi dada depois que Israel participou de uma reunião com representantes do Catar, do Egito e dos Estados Unidos em Paris, na França, no domingo (28).

“O sucesso da reunião de Paris depende da concordância da Ocupação [Israel] em acabar com a agressão abrangente à Faixa de Gaza”, disse Sami Abu Zuhri, autoridade do Hamas.

Não ficou claro se, com essa condição atendida, o Hamas libertaria todos ou alguns dos 132 reféns que, segundo Israel, permanecem em Gaza. O Hamas havia dito anteriormente que uma libertação total exigiria que Israel libertasse todos os milhares de palestinos mantidos por motivos de segurança em suas prisões.

