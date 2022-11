Esporte Hamilton evita falar de toque de Verstappen e comemora dobradinha da Mercedes

Por Redação O Sul | 13 de novembro de 2022

Com Russell em primeiro e Hamilton em segundo, Mercedes fez dobradinha no GP de São Paulo. (Foto: Mercedes)

Dono de sete títulos da Fórmula 1, o piloto Lewis Hamilton não conseguiu vencer o Grande Prêmio de São Paulo, em Interlagos, onde, no ano passado, conseguiu uma vitória incrível sobre Max Verstappen. Nesta edição, alguns poderiam até se confundir achando que o ano era 2021, pois o holandês tentou uma manobra e acabou encostando no carro do piloto da Mercedes. Verstappen acabou na sexta posição e foi vaiado pelo público em diversos momentos.

Hamilton preferiu focar na vitória do seu companheiro, George Russell, a primeira dele na carreira e também da equipe na temporada.

“Quero dar os parabéns para George, grande corrida hoje. [..] ele realmente mereceu (a vitória). Quero agradecer meu time, estou tão orgulhoso de todos na fábrica, obrigado. Aqui é muito difícil chegar no carro da frente, então Russell fez um grande trabalho”, disse o heptacampeão.

“Trabalhamos pesado neste ano para conseguir uma dobradinha e essa vitória, então é muito merecido para todo mundo, todos da equipe. Muito obrigado”, finalizou.

Com os resultados deste domingo, Max Verstappen segue na liderança, já campeão, seguido pelo companheiro Sergio Pérez e Charles Leclerc, da Ferrari, empatados com 290 pontos. Russell vem na sequência, com 265, enquanto Hamilton é o quarto, com 240 pontos.

Já no Mundial de Construtores, a Ferrari abriu vantagem para a Mercedes na segunda colocação, com 514 pontos contra 491. A última etapa da Fórmula 1 na temporada ocorre na próxima semana, em Abu Dhabi.

