Questão pode ser definida nesta semana, durante treinos antes do embarque para o Catar. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

A menos de uma semana para o começo da Copa do Mundo (no próximo domingo, 20 de novembro), a escalação da Seleção Brasileira ainda é motivo de dúvidas para Tite. Ele dispõe de um arsenal ofensivo que causaria inveja a outras equipes do Mundial – são nove atacantes. Pois esse é justamente o setor que mais tem feito o técnico gaúcho “coçar a cabeça”.

Com uma formação pautada em um meio-campo mais equilibrado em praticamente todas as Eliminatórias, com Fred e Casemiro formando a dupla de volantes, esse número talvez possa ficar para trás.

A ascensão meteórica de Vini Jr, eleito o oitavo melhor jogador do mundo na última temporada pelo Real Madrid (Espanha), coloca uma “pulga atrás da orelha” e faz a comissão estudar possibilidades em como escalá-lo entre os 11 titulares. No lugar de Fred? Ou de Paquetá, que atua mais para o lado esquerdo do campo, região do camisa 20?

O meia do West Ham (Inglaterra) é um dos atletas que representam a confiança de Tite. Por atuar em várias faixas diferentes do setor, já o fez como um “ponta-criador”, um segundo volante e até mesmo um meia de armação.

A questão, portanto, vai mais em um meio-campo mais equilibrado, mantendo Fred e Casemiro como volantes e Paquetá na linha mais avançada, ou uma ligação mais ofensiva, recuando o atleta do West Ham e trazendo Vini Jr para a ponta.

Movimentação

A comissão técnica terá seis dias para sanar tais dúvidas. A estreia no Mundial está marcada para as 16h (horário de Brasília) do dia 24 (quinta-feira), contra a Sérvia.

É difícil imaginar um panorama concreto para a resposta antes dos treinos da Seleção Brasileira na sede da Juventus, em Turim (Itália). A Canarinho fará atividades ao longo desta semana e embarcará para o Qatar, apenas no sábado (19), véspera da abertura do Mundial no Oriente Médio.

A parte da formatação tática é a principal, mas duelos “individuais” entre os próprios jogadores também devem marcar a rotina das atividades na Itália.

Não se sabe se Richarlison, pela lesão recente sofrida na panturrilha, está com 100% das condições físicas – apesar do ‘Pombo’ ter voltado a ser titular pelo Tottenham (Inglaterra) no último jogo da equipe antes do Mundial. Gabriel Jesus, do Arsenal (Inglaterra), aparece como alternativa.

No meio-campo, Fred também vive outro “embate”. Além da questão da estrutura, ele também vê a ascensão de Bruno Guimarães, um dos destaques do Newcastle (Inglaterra). O atleta não participou dos amistosos contra Tunísia e Gana, na última Data Fifa, por problema física, mas a comissão tinha o desejo de testá-lo no onze inicial à época.

