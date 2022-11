Esporte Seleção Brasileira chega à Itália, onde fará primeira semana de treinos para a Copa do Mundo do Catar

Por Redação O Sul | 13 de novembro de 2022

Técnico Tite desembarcou com a primeira turma. Restante da delegação se une ao grupo nesta segunda. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

Depois de aproximadamente 11 horas de voo a partir do Rio de Janeiro, parte da delegação da Seleção Brasileira chegou neste domingo (13) a Turim, na Itália. A cidade foi escolhida para a primeira semana de treinos da Copa do Mundo do Catar, sendo que a viagem para o Oriente Médio será realizada apenas no sábado que vem, véspera da abertura do torneio.

Na primeira leva desembarcaram o técnico Tite e os jogadores Weverton, Everton Ribeiro e Pedro, que atuam no futebol brasileiro. Também estavam no avião o restante da comissão técnica, todo o estafe e o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, que chefiará a delegação.

Os 23 jogadores que atuam no futebol europeu chegarão nesta segunda-feira até o meio-dia. Ao todo, são três voos fretados Só de bagagem para o período são 5,5 toneladas.

Cerca de 20 torcedores aguardavam a chegada da delegação. Alguns deram sorte e até conseguiram registrar fotos com os jogadores.

O turno da tarde já foi de atividade, a primeira no centro de treinamento da Juventus, que hospeda a Seleção Brasileira em um hotel dentro do complexo esportivo. A delegação tem 105 dos 138 quartos reservados.

No local, a programação brasileira prevê cinco treinos no período, quase sempre vespertinos. Também estão previstas duas entrevistas coletivas durante esta semana.

Para a noite de sábado, Tite e comissão técnica têm ingressos reservados para assistir a Juventus x Lazio. Defendem a equipe da casa três convocados: os laterais Danilo e Alex Sandro (suspenso nesta noite) e o zagueiro Bremer.

O Brasil estreia na Copa do Mundo no dia 24, contra a Sérvia, às 16h (de Brasília). A Seleção está no Grupo G, que também conta com Camarões e Suíça.

Com a palavra…

Presente no grupo brasileiro que chegou na Itália, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, falou sobre a expectativa de um grande desempenho para o Mundial e mostrou confiança sobre o trabalho feito até aqui para a competição.

“Estamos na expectativa muito grande por esse trabalho, que está sendo realizado com muita competência e tem sido aceito por todos os atletas. Agora é o momento de muito foco no trabalho. Tudo que tinha de ser feito já foi feito. Tem ainda alguns ajustes a serem feitos até o dia 19 e espero que dê tudo certo”, declarou.

