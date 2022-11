Esporte Neymar desmente boato de que barrou o atacante Gabigol na Seleção Brasileira

Por Redação O Sul | 13 de novembro de 2022

Fofocas sugere que atacante do Flamengo (E) ficou de fora por ter namorado irmã do camisa 10 do PSG (D). Foto: Arquivo/CBF)

O atacante brasileiro Neymar desmentiu o boato espalhado por sites especializados em fofocas de celebridades, segundo o qual ele foi o responsável pela não convocação do também atacante Gabigol para a Copa do Mundo. Conforme uma dessas publicações, o camisa 10 do Paris Saint-Germain (PSG) fez o pedido ao técnico Tite por se sentir incomodado com o fato de sua irmã ter namorado o jogador flamenguista.

“Esses dias saiu até pós-convocação uma coisa sobre o Gabigol, falando que eu não convoquei o Gabigol. Eu falei ‘Gente!’, seria o contrário, eu seria o primeiro a falar pra levar o Gabigol porque eu sou amigo pessoal dele, gosto dele como jogador. Ele é um craque, depois de ganhar a Libertadores eu falei com ele por vídeo. São coisas que inventam sem sentido, triste”, rebateu Neymar.

A estreia do Brasil no torneio será no dia 24, quinta-feira, às 16h (de Brasília), contra a Sérvia no Estádio Lusail. A Seleção integra o grupo G, ao lado também de Suíça e Camarões.

Ainda de olho

Mesmo com a lista de convocados já anunciada, Tite segue de olho nos jogadores brasileiros. Neste domingo, o treinador da Seleção Brasileira esteve presente na vitória por 3 a 0 da Juventus sobre a Lazio, em Turim, onde a delegação do Brasil está concentrada.

Participaram da partida o lateral Danilo e o zagueiro Bremer, da Juventus, ambos presentes na lista de convocados para a Copa do Mundo. Alex Sandro, outro convocado por Tite que joga na equipe italiana, não esteve em campo por cumprir suspensão.

Tite também perdeu a chance de ver o atacante Vlahovic, um dos destaques da Velha Senhora e da seleção sérvia, que enfrentará o Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo. O atacante se recupera de uma leve lesão muscular.

Além de Tite, acompanharam a partida no estádio da Juventus o goleiro Weverton, do Palmeiras, e a dupla Éverton Ribeiro e Pedro, meia e atacante, respectivamente, do Flamengo. Os três foram os primeiros jogadores a se apresentarem à concentração da Seleção na Itália.

O restante dos atletas convocados pelo Brasil deve começar a chegar na Itália na manhã desta segunda-feira. Mais tarde, no mesmo dia, Tite comandará o primeiro treino da Seleção de olho na Copa do Mundo. A delegação fica na Itália até o dia 19 de novembro, quando viajará ao Catar.

