Por Redação O Sul | 13 de novembro de 2022

Craque vai para sua quinta edição do torneio, ainda sem ter levantado a taça. (Foto: Reprodução)

Entrevistado na sua casa em Paris (França) pela imprensa espanhola, o jogador argentino Lionel Messi, 35 anos, falou sobre a sua trajetória no futebol e a expectativa para a Copa do Mundo do Catar, que começará no dia 20. O craque vai para a sua quinta edição do torneio, ainda sem ter levantado a taça.

A Argentina estreia nesta edição do Mundial no dia 22 de novembro, às 7h (horário de Brasília), tendo como adversário a Arábia Saudita. O confronto é válido pelo Grupo C, onde também estão as seleções do México e da Polônia.

O camisa 10 ressaltou que o grupo se formou após uma derrota para o Brasil, na Copa América de 2019, e que o elenco da atual seleção argentina possui muitas semelhanças com relação ao grupo que chegou à final do Mundial de 2014.

Messi conquistou o seu primeiro título com a camisa da Argentina apenas em 2021, contra o Brasil. Em seguida, venceu a “Finalíssima”, decisão em um jogo contra a Itália, campeã da Eurocopa, em Wembley. Dessa forma, a equipe chega ao Qatar como uma das favoritas.

“Hoje vejo muitas semelhanças entre esse grupo e o de 2014 e todo esse processo até o final da Copa do Mundo. O grupo que foi montado, com essa força mental, eu acho que é muito importante”, destacou.

A Argentina está invicta desde 2019, quando sofreu derrota para o Brasil na semifinal da Copa América, em duelo disputado no Mineirão. De lá para cá, são 35 jogos, dois títulos e nenhuma derrota da equipe comandada por Lionel Scaloni. Porém, para Messi, esses números só importam se a equipe conquistar títulos:

“A verdade é que é mais uma estatística e um recorde lindo que pode se concretizar se cumprirmos os objetivos e passarmos a Itália [dona da maior invencibilidade entre seleções, com 37 jogos], mas não pensamos nisso. Com certeza os resultados ruins virão, e nós os passaremos. Nosso grupo está preparado. Na verdade, começamos do resultado negativo, esse grupo se formou quando perdemos para o Brasil nas semifinais da Copa América em 2019 e a partir daí foi gerado o que foi gerado”.

Sem promessa de título

Diferente de muitos jogadores, Messi não fez, tampouco fará alguma promessa para uma possível conquista da Copa do Mundo: “Sempre penso que Deus é quem decide, Deus sabe quando é a hora, qual é a hora e o que tem que acontecer. Sou sempre grato por tudo o que me aconteceu no futebol e na minha vida. O que tem que vir, virá e acho que é ele quem decide”.

Ele também agradeceu aos seus compatriotas pela torcida apaixonada e ressaltou que busca o grande título, que seria o tricampeonato mundial da Argentina – que venceu as edições de 1978 (em casa) e 1986 (no México).

“Seu grato por todo o carinho. Estou animado como vocês. Vamos torcer para dar tudo de nós, como sempre. E lutar contra qualquer um, porque esse grupo luta todas as partidas de igual para igual, jogando melhor ou pior. Não tenho dúvidas de que ele não vai entregar nada, que pode sair da melhor forma e espero que Deus nos ajude”.

