Esporte Neymar diz estar em sua melhor versão em Copas e elogia Seleção atual: “A mais pronta para ganhar”

Por Redação O Sul | 12 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Neymar elogiou a Seleção atual e diz ser a melhor das Copas que disputou. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A pouco mais de dez dias da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar, que será diante da Sérvia, às 16h, pelo Grupo G. E se depender da empolgação de Neymar, o time de Tite entra com um grande favoritismo na competição. Em entrevista para o canal “3 na Área”, do YouTube, o craque avaliou seu momento e destacou que o grupo atual está preparado para ganhar o torneio.

Durante a entrevista, o camisa 10 do Brasil foi questionado sobre o nível da Seleção que vai disputar a Copa no Qatar. Segundo o atacante do PSG, trata-se da equipe mais preparada para ser campeã entre aquelas que ele fez parte em Mundiais, ou seja, 2014 e 2018.

“O clima na Seleção sempre foi muito bom. Não sei se é porque são os brasileiros, mas a gente sempre se deu muito bem ali dentro. O ambiente sempre foi muito legal, mas eu acho que essa Seleção está mais preparada do que as outras para ganhar, pelos jogadores, pelo time, pelo nosso técnico, óbvio, por termos nos preparado muito bem para isso”, declarou Neymar antes de completar:

“Então acho que a gente está muito preparado para jogar qualquer tipo de jogo, ou seja, defendendo ou atacando muito. A gente tem peças que pode usar de olhos fechados, então das equipes que eu disputei Copa do Mundo, eu acho essa a melhor para ganhar”.

Mas para Ney não é apenas a Seleção que está em sua melhor versão em relação às últimas Copas do Mundo. Segundo o craque canarinho, ele se sente melhor preparado do que em 2014, no Brasil, quando era quase dez anos mais novo e havia acabado de chegar na Europa.

“Como atleta, sem dúvidas o (momento) de agora, pela experiência, pela forma de jogar, por tudo. Eu acho que hoje me sinto mais preparado para jogar uma Copa do Mundo do que em 2014”.

Embora Neymar reconheça que este início de temporada europeia tem sido muito bom (15 gols e 11 assistências em 19 jogos), ele acredita que as últimas também foram, mas a diferença agora é poder estar em campo, sem precisar lidar com lesões graves.

“Ultimamente a galera tem falado ‘você está muito bem no PSG, começou a temporada muito bem, está fisicamente bem’. Às vezes eu me assusto, óbvio que eu comecei muito bem esta temporada, mas todas as minhas temporadas no PSG foram boas. Se você relacionar os números, jogos, gols, assistências, todas foram muito boas, a diferença é que todas eu me machuquei gravemente, nunca tive uma lesão básica, todas foram graves”, disse, antes de completar:

“Fiquei muito tempo fora do gramados, essa é a minha tristeza, o que me prejudicou aqui, porque fora isso, pegando números, jogos, eu sempre estive muito bem, demonstrando meu melhor futebol. Eu bem fisicamente e estando dentro de campo, eu sei que eu consigo me preparar, jogar meu melhor futebol. Agora, quando estou fora, não consigo me defender”, concluiu.

Neymar e seus companheiros de Seleção Brasileira no futebol europeu se apresentam para a comissão técnica de Tite nesta segunda-feira (14), em Turim, na Itália, onde o grupo se prepara no CT da Juventus antes de embarcar para o Catar, na sexta-feira (19).

A Seleção estreia na Copa no dia 24, às 16h, contra a Sérvia, depois enfrenta a Suíça, no dia 28, às 13h. Para encerrar a participação no Grupo G, ela duela com Camarões, no dia 2 de dezembro, às 16h.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte