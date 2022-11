Esporte Russell domina e dá vitória do Grande Prêmio de São Paulo à Mercedes. Hamilton e Verstappen batem

Por Redação O Sul | 13 de novembro de 2022

Russell domina em São Paulo e vence pela primeira vez na carreira. (Foto: Getty Images)

O Grande Prêmio São Paulo de Fórmula 1 foi palco da primeira vitória de George Russell na F1. O britânico ainda foi seguido pelo compatriota Lewis Hamilton e pelo espanhol Carlos Sainz, que também formaram o pódio no Autódromo de Interlagos neste domingo (13).

Essa foi a primeira dobradinha da Mercedes desde o GP da Emilia Romagna de 2020, realizado em Imola, provando que o resultado em Interlagos foi de fato uma zebra.

A prova teve diversas emoções desde a largada com vários toques e confusões, sendo o maior prejudicado o bicampeão mundial Max Verstappen da Red Bull, que fechou a corrida apenas na sexta colocação. O holandês tocou com Hamilton no S do Senna ainda na volta 7 e sofreu uma punição de cinco segundos.

Outro toque, este ainda na primeira volta, acabou tirando dois competidores da prova: Daniel Ricciardo (McLaren) acertou Kevin Magnussen (Haas), promovendo a primeira entrada do Safety Car.

O vencedor Russell praticamente não teve sua vitória ameaçada, deixando a primeira colocação somente durante o primeiro pit-stop. Em contrapartida, Hamilton teve mais trabalho para negociar as ultrapassagens após perder posições no início da prova.

O piloto belga Max Verstappen segue na liderança, já campeão, seguido por Sergio Pérez e Charles Leclerc, da Ferrari, ambos com 290 pontos. Na sequência vem Russell, com 265, enquanto Hamilton é o quarto, com 240 pontos. A última etapa da Fórmula 1 na temporada ocorre na próxima semana, em Abu Dhabi.

