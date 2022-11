Esporte Fluminense vence o Bragantino, mas termina em terceiro

Por Redação O Sul | 13 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Time carioca terminou o Brasileirão na terceira posição. (Foto: Divulgação/FluminenseFC)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Fluminense encerrou sua participou no Campeonato Brasileiro com vitória por 1 a 0 sobre o Bragantino, neste domingo, em Bragança Paulista, no estádio Nabi Abi Chedid. German Cano, artilheiro do Brasileirão, marcou o gol da vitória dos visitantes.

Mesmo com o resultado, os tricolores terminaram a competição na terceira posição, com 70 pontos, pois o Internacional venceu o Palmeiras e ficou com o vice-campeonato. Já o Massa Bruta finalizou a Série A, com 44 pontos e na zona de classificação para a Sul-Americana.

A primeira oportunidade da partida foi dos donos da casa, quando Arthur não aproveitou a bola alçada na área e cabeceou para fora. No entanto, a partir deste lance, o Fluminense tentou impor seu ritmo de jogo e passou a acumular chances. Samuel Xavier apareceu em profundidade e cruzou para Cano, que desviou em cima do goleiro Cleiton.

O time paulista chegou a ter um pênalti marcado, mas o lance foi anulado por impedimento. Na resposta, o Fluminense abriu o placar, aos 30 minutos. Cano recebeu passe na entrada da área e chutou cruzado, sem chance para o goleiro do Massa Bruta.

Depois do revés, o Bragantino foi obrigado a avançar com mais intensidade. No entanto, o Fluminense manteve a boa postura em campo e manteve a vantagem até o intervalo.

Os donos da casa chegaram a balançar a rede aos 22 minutos. Só que o gol foi anulado por impedimento no lance. Em seguida, Artur quase empatou, mas parou em grande defesa de Fábio.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte