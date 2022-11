Esporte Corinthians encerra Brasileirão com derrota para o Atlético-MG, que garante vaga na Libertadores

13 de novembro de 2022

Time do Galo garantiu vaga na Libertadores. (Foto: Divulgação)

O Corinthians perdeu para a equipe do Atlético-MG por 1 a 0 na tarde deste domingo, pela última rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena.

Com esse resultado, o Timão termina o Brasileirão na quarta colocação, com 65 pontos e vaga direta para a próxima Copa Libertadores. O Atlético-MG, por sua vez, terminou a competição na sétima posição, conseguindo classificação para as primeiras fases da Libertadores.

O jogo foi marcado pelo equilíbrio: ambas as equipes alternaram momentos de domínio durante os 90 minutos e tiveram chances de gol. O diferencial foi a penalidade cometida por Fausto Vera na reta final do primeiro tempo. Na cobrança, já aos 44 minutos, o chileno Vargas, com muita categoria, deslocou o goleiro Cássio e fez o primeiro gol do jogo.

No segundo tempo, o Corinthians quase empatou logo aos quatro minutos. Em boa jogada de Renato Augusto, Du Queiroz cruzou na medida para Yuri Alberto desviar de cabeça para Fábio Santos, que chutou forte. O Galo perdeu duas boas chances de definir a partida, mas desperdiçou dois contra-ataques com Nacho Fernández e com Vargas.

O técnico Vítor Pereira não esteve à beira do campo para comandar o Corinthians, já que foi expulso diante do Coritiba. Filipe Almeida, seu auxiliar, foi quem comandou o Alvinegro nesta tarde. O treinador português tem futuro indefinido no Corinthians, por conta de problemas familiares. Cuca, do Galo, também não confirma se seguirá no clube em 2023.

