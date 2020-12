O número divulgado por Mourão é superior às 109,5 milhões de pessoas citadas pelo Ministério da Saúde no dia 1º de deste mês. O vice-presidente não explicou a divergência.

Em sua palestra na Associação Comercial de São Paulo, o vice-presidente também disse que o governo federal agiu de “forma eficiente” durante a pandemia e evitou um colapso do sistema de saúde com o repasse de recursos para Estados e municípios, com a compra de recursos necessários e a distribuição de profissionais da área.