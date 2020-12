O mês passado foi o novembro mais quente da história mundial, anunciou nesta segunda-feira (07) o Serviço de Mudanças Climáticas Copernicus da União Europeia em um relatório.

De acordo com as análises, as temperaturas de novembro de 2020 foram 0,77ºC mais altas do que a média para o mês dos 30 anos de 1981 a 2010. Também superaram em 0,13ºC os recordes anteriores para esse período, registrados em 2016 e 2019.