Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2021

Max Verstappen e Lewis Hamilton se cumprimentam após classificação do GP de Abu Dhabi da F1 em 2021. (Foto: Reprodução)

Decisiva, a última classificação da Fórmula 1 em 2021 neste sábado (11) teve Max Verstappen como o mais rápido, garantindo a posição de honra no grid de largada do GP de Abu Dhabi neste domingo (12), a partir das 10h. O holandês da RBR, protagonista da briga pelo título e líder do campeonato de pilotos, anotou 1m22s109 em sua melhor volta, com 0s3 de vantagem sobre seu rival Lewis Hamilton. Lando Norris, da McLaren, garantiu o terceiro lugar.

Hamilton e Verstappen vieram do GP da Arábia Saudita empatados no Mundial: os dois somam 369,5 pontos. Porém, é o holandês quem tem a vantagem no critério de desempate de vitórias, com nove triunfos contra oito do rival. É a primeira vez que a disputa chega com tudo igual na última corrida do ano desde 1974, quando Emerson Fittipaldi e Clay Regazzoni disputaram o título.

Recordista de pole positions em 2021, Verstappen largará da frente pela décima vez nesta temporada, marca que o holandês não alcançava desde o GP dos Estados Unidos em outubro.

Assim como nas classificações anteriores, a disputa se concentrou entre os protagonistas da briga pelo título. Palco da corrida deste domingo, o Circuito de Yas Marina passou por uma série de mudanças para torná-lo mais rápido e mais competitivo.

Ainda assim, a primeira colocação se torna estratégica dado o histórico da pista, que não proporcionava grandes chances de ultrapassagem. O holandês é o atual vencedor da prova, triunfando em 2020 após largar da ponta.

Norris, que conquistou sua primeira pole da carreira no GP da Rússia deste ano, não largava da segunda fila desde a prova no Catar, há duas semanas. Ao seu lado, estará Sergio Pérez, da RBR. Carlos Sainz completa o top 5, à frente de Valtteri Bottas, colega de Hamilton na Mercedes.

O resultado completo da classificação, porém, segue pendente, já que a direção de prova investiga dois lances envolvendo Pierre Gasly e Sebastian Vettel, e Daniel Ricciardo e Fernando Alonso; os pilotos da AlphaTauri e da McLaren bloquearam os rivais no final do Q2, impedindo-os de melhorar os tempos. A dupla acabou fora do Q3.

Os três primeiros

Verstappen: “É claro que é uma sensação incrível… Estou extremamente feliz com isso, isso é o que queríamos, mas nunca é fácil, especialmente com a forma deles (Mercedes) nas últimas corridas”.

Hamilton: “Max fez uma ótima volta e não pudemos responder a isso hoje. Ele merece totalmente a pole. Mas acho que estamos em boa posição com os nossos pneus amanhã, e esperamos uma boa corrida. Ainda estou na primeira fila e vamos navegar a partir daí”.

Norris: “Fui pole (na Rússia, em setembro) e não funcionou, as coisas estava um pouco desequilibradas! Fiz uma boa volta para ser terceiro, foi uma surpresa. Eu meio que só quero ver tudo se desenrolar, mas não quero me envolver muito”.

