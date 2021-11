Esporte Hamilton vence de ponta a ponta no Catar, com Alonso no pódio após 7 anos

Por Redação O Sul | 21 de novembro de 2021

Britânico controlou prova sem chance de ataque do rival Verstappen. Foto: Twitter/Reprodução Britânico controlou prova sem chance de ataque do rival Verstappen. (Foto: Twitter/Reprodução) Foto: Twitter/Reprodução

Seguro e sem a ameaça de Max Verstappen, Lewis Hamilton administrou a vantagem da pole position para vencer o GP do Catar da Fórmula 1, neste domingo (21). O britânico se manteve na liderança nas 57 voltas; apesar do abandono de seu colega da equipe Valtteri Bottas, defendeu-se das tentativas de estratégias do rival holandês, que recebeu a bandeirada na segunda colocação após largar em sétimo.

Chegando em terceiro, Fernando Alonso completa um fim de semana de destaque da Alpine, que andou nas primeiras colocações ao longo das sessões livres e na classificação da etapa, também com Esteban Ocon. O bicampeão quebra, também, um jejum de sete anos longe do pódio.

Bottas, juntamente com Verstappen, foi punido duas horas antes do começo da corrida com a perda de posições de largada, por não respeitar as bandeiras amarelas na classificação deste sábado. Ele, que caiu de sexto para 11º na largada e fazia uma corrida de recuperação importante para o campeonato de construtores, abandonou ao sofrer um furo no pneu médio por desgaste após 33 voltas, quando estava em terceiro lugar.

Além do problema com Bottas, a dupla da WIlliams, George Russell e Nicholas Latifi, também sofreram com os pneus; mas ao contrário do finlandês, os dois pilotos estavam com compostos duros no momento em que os estouros ocorreram. A situação se assemelha aos incidentes no GP do Azerbaijão deste ano, quando Verstappen e Lance Stroll tiveram o mesmo problema e abandonaram.

A disputa neste domingo foi marcada também pelo protagonismo dos “coadjuvantes”; além de Bottas, Sergio Pérez, que largou em 11º, fez uma série de ultrapassagens ao longo da corrida em busca da última vaga no pódio até ser superado por Alonso, que também atravessou o grid depois de perder posições nos pit stops que fez.

A corrida no estreante Circuito de Losail, que antes recebia apenas provas do Mundial de Motovelocidade, marcou o debute do GP do Catar na F1; ausente em 2022 por causa da Copa do Mundo, o país retorna para o calendário em 2023.

O espanhol, que largou em terceiro por conta das punições antes do início da corrida, conquistou seu 98º pódio da carreira, o primeiro em sete anos; sua última chegada entre os três primeiros foi no GP da Hungria de 2014, quando ainda corrida pela Ferrari.

Classificação

O resultado valeu para Hamilton sua sétima vitória em 2021 e a 102ª da carreira na F1. Com o triunfo, ele soma 343,5 pontos contra 351,5 de Verstappen, reduzindo a desvantagem sobre o rival na vice-liderança do campeonato de pilotos de 14 para oito pontos. A Mercedes segue líder no Mundial de Equipes com 546,5 pontos, mas viu a RBR diminuir a diferença para apenas cinco, anotando 541,5 tentos.

“Foi uma corrida bastante direta no final, e foi um ótimo trabalho da equipe porque realmente precisávamos dos pontos hoje. Ter vitórias consecutivas é uma grande sensação e prepara-nos bem para as duas últimas corridas”, disse Hamilton.

Verstappen também comentou: “Felizmente tivemos uma boa largada. No final do dia, consegui a volta mais rápida, foi muito bom”.

E Alonso, no terceiro lugar do pódio, disse feliz: “Já se passaram sete anos, mas finalmente chegamos lá! Estou muito feliz pela equipe. A equipe foi excelente e a confiabilidade do carro é excelente neste momento. Esperei tanto por isto e estou muito feliz!”.

A 21ª e penúltima etapa da temporada será o estreante GP da Arábia Saudita, no Circuito de Jeddah. O campeonato termina em 12 de dezembro com o GP de Abu Dhabi.

A largada

Hamilton manteve a posição na ponta enquanto Fernando Alonso, em terceiro, colocou o carro de lado com Pierre Gasly pelo segundo lugar; o francês da AlphaTauri se defendeu ao cruzar a pista, passando por fora. Porém, não impediu a ultrapassagem do espanhol da Alpine nas curvas seguintes. Logo atrás, Verstappen ganhou de cara três posições ao passar Valtteri Bottas, Carlos Sainz e Lando Norris.

De sétimo pra quarto, no entanto, o piloto da RBR estacionou atrás de Alonso; chegou a colocar o carro ao lado do bicampeão, mas levou uma fechada vindo por fora e tirou o pé, mantendo a posição. Partindo em sexto lugar ao lado do holandês, Bottas perdeu cinco posições e caiu para 11º. Esteban Ocon, antes na nona colocação, subiu para sexto lugar à frente de Sainz, que perdeu uma posição.

