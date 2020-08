Lewis Hamilton praticamente “passeou” pelo circuito de Barcelona, mas pisando fundo no acelerador durante as 66 voltas do Grande Prêmio da Espanha. Além de vencer com facilidade a prova deste domingo (16), sexta etapa do Circuito Mundial de Fórmula 1, o inglês pôs uma volta de vantagem sobre quase todos os 19 pilotos que completaram a corrida. Só escapou a dupla que completou o pódio: o holandês Max Verstappen, da Red Bull, e o finlandês Valtteri Bottas, companheiro de Hamilton na Mercedes.

Na disputa particular que trava com Michael Schumacher, por recordes da categoria, Hamilton passou a frente no total de pódios (156, contra 155) e ficou mais perto de igualar o número de vitórias. Foi o 88º triunfo do inglês, que está a três do alemão, piloto que mais corridas ganhou na Fórmula 1.

A principal das marcas do heptacampeão mundial Schummi, porém, só poderá ser alcançada ao fim da temporada. Dono de seis títulos, Hamilton tenta ganhar a sétima temporada da carreira. O britânico soma 132 pontos, 37 a frente de Verstappen, que aparece em segundo. Já no campeonato de construtores, a Mercedes foi a 221 pontos, com 86 de vantagem para a Red Bull. Veja AQUI a classificação completa da edição 2020.

A corrida em si teve poucas emoções. As principais disputas por posição foram entre os corredores da Racing Point, Lance Stroll e Sergio Pérez. O mexicano cruzou a linha de chegada à frente do companheiro, mas, foi punido por ignorar a bandeira azul (que exige que pilotos retardatários abram passagem). No fim, o quarto lugar ficou com o canadense, com Pérez em quinto.

A zona de pontuação da corrida em Barcelona foi completada pelo espanhol Carlos Sainz (McLaren), pelo alemão Sebastian Vettel (Ferrari), pelo tailandês Alexander Albon (Red Bull), pelo francês Pierre Gasly (AlphaTauri) e pelo inglês Lando Norris (McLaren). Somente o monegasco Charles Leclerc (Ferrari) não concluiu a prova.

A Fórmula 1 volta em duas semanas, com o Grande Prêmio da Bélgica, no circuito de Spa-Francorchamps. O treino oficial será no próximo dia 29 de agosto, um sábado, com a corrida no dia 30, um domingo. Confira AQUI a classificação geral da temporada deste ano de F1.

RECORD BREAKER 👏 156 F1 podiums for @LewisHamilton He is now clear of Michael Schumacher and is number one on the all-time list 🙇‍♂️#SpanishGP 🇪🇸 #F1 pic.twitter.com/LRB8BVUvkA — Formula 1 (@F1) August 16, 2020

Vitória brasileira

Sem representantes na principal categoria do automobilismo mundial, o Brasil teve um domingo vitorioso na Fórmula 2, campeonato que é porta de entrada de muitos pilotos à F1. O paranaense Felipe Drugovich venceu a 12ª etapa do Mundial, também em Barcelona. Foi a segunda vitória dele na atual temporada.

No sábado (15), Drugovich terminou a primeira das duas etapas em solo espanhol em sétimo, após a equipe dele, a MP Motorsport, demorar para chamá-lo aos boxes. A volta por cima veio neste domingo, com a vitória de ponta a ponta. O brasileiro assumindo a liderança logo após a largada, deixando o italiano Luca Ghiotto para trás, e não a perdeu mais.

Com o resultado, Drugovich pulo de décimo para oitavo na F2, com 67 pontos, sendo o melhor do País no campeonato. O brasiliense Pedro Piquet, filho do tricampeão mundial de F1 Nelson Piquet, terminou em sétimo neste domingo e somou os primeiros dois pontos da temporada pela equipe Charouz. Já o paulista Guilherme Samaia, da equipe Campos, concluiu em 20º e ainda não pontuou em 2020.