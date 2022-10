Política Heinze apresenta pedido de CPI sobre inserção de propaganda eleitoral em rádios

Por Redação O Sul | 27 de outubro de 2022

Requerimento foi protocolado após das denúncias feitas pela campanha do candidato à Presidência da República, Jair Bolsonaro (PL).

O senador Luis Carlos Heinze (PP/RS protocolou na manhã desta quinta-feira (27) requerimento para abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Radiolão, que pretende investigar o suposto abuso de poder na administração do horário eleitoral. O requerimento foi feito após das denúncias feitas pela campanha do candidato à Presidência da República, Jair Bolsonaro (PL).

“É muito importante que possamos nos debruçar, é preocupante o que está acontecendo às vésperas de uma eleição, sem a importância devida do caso pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral. O servidor foi exonerado, fez a denúncia que já vinha falando há tempos, é um jogo de cartas marcadas”, declarou o senador durante sessão virtual do plenário.

Até o começo da tarde desta quinta (27), oito parlamentares já tinham assinado o requerimento. Confira quem assinou o pedido de CPI:

1. Luis Carlos Heinze (PP)

2. Eduardo Girão (Podemos)

3. Lasier Martins (Podemos)

4. Zequinha Marinho (PL)

5. Plínio Valério (PSDB)

6. Guaracy Silveira (PP)

7. Carlos Portinho (PL)

8. Carlos Viana (PL)

Entenda

Na última segunda-feira (24), a equipe de Bolsonaro afirmou que Lula teve 154.085 inserções de rádio a mais do que o candidato à presidência pelo PL entre os dias 7 e 21 de outubro. De acordo com o ministro das Comunicações, Fábio Faria, uma auditoria detectou a distorção e uma denúncia foi protocolada no TSE.

Cada inserção que não foi divulgada tem 30 segundos de duração. Segundo a campanha de Bolsonaro, os materiais que deixaram de ser veiculados correspondem a 1.283 horas de conteúdos não exibidos. De acordo com a equipe do chefe do Executivo, o Nordeste foi a região com o maior percentual de inserções não divulgadas: 29.160.

