Política Helena Hermany toma posse prefeita de Santa Cruz do Sul

Por Redação O Sul | 1 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Ao lado do vice-prefeito Elstor Desbessel, Helena vai comandar o Executivo. Foto: Luiz Fernando Bertuol Ao lado do vice-prefeito Elstor Desbessel, Helena vai comandar o Executivo. (Foto: Luiz Fernando Bertuol/Divulgação) Foto: Luiz Fernando Bertuol

Com um discurso pautado pela esperança, diálogo e cuidado com as pessoas, Helena Hermany foi empossada como prefeita de Santa Cruz do Sul no final da tarde desta -feira (1º). A solenidade especial realizada na Câmara dos Vereadores foi restrita em virtude da pandemia do novo coronavírus.

Ao lado do vice-prefeito Elstor Desbessel, Helena defendeu uma administração com muita sabedoria, responsabilidade, transparência e união. “A comunidade pode certeza que á uma prefeita com muito diálogo, verdade, oportunidades e carinho com todas as pessoas. É possível fazer política sem ódio, falando a verdade e unindo a nossa gente”, afirmou em sua fala na tribuna.

Entre as suas prioridades, Helena destacou a recuperação e o fortalecimento da economia do município afetada pela COVID-19 com foco tanto no desenvolvimento social quanto em grandes obras e investimentos. “Não há mágica na hora de governar uma cidade. É preciso articular as forças, reconhecer em cada cidadão a sua vocação. Traduzir muito trabalho em obras, entregas e melhoria na qualidade de vida da população. Em toda a minha vida, nunca desviei o olhar da nossa gente”, disse a prefeita.

Helena ainda citou que estará próxima dos funcionários da prefeitura e que irá manter uma relação aberta e construtiva com todos os vereadores. “A eleição acabou, é hora de guardarmos as bandeiras partidárias e empunharmos todos uma única: a bandeira de Santa Cruz do Sul”.

Ex-vereadora, primeira dama e vice-prefeita por três mandatos, esta é a vez que Helena assume a gestão do município. Em 2008, após a renúncia de José Alberto Wenzel, ela administrou a prefeitura por oito meses. Pretende ser lembrada como a prefeita que cuidou das pessoas, fez com que elas se emancipassem e tivessem qualidade de vida. “Todos merecem uma chance de buscar a felicidade. Os desafios que enfrentamos são reais e sérios, mas o povo de Santa Cruz do Sul pode a certeza de que eles serão superados”, finalizou.

Em sua fala, o vice-prefeito Elstor Desbessel também assumiu o compromisso de uma gestão com responsabilidade, carinho, respeito e diálogo. “Vamos cuidar da nossa comunidade. Queremos fazer o melhor por Santa Cruz do Sul e entregar uma cidade ainda melhor do que a que recebemos ”.

Na noite desta -feira, às 20h, Helena dará posse aos secretários municipais de seu governo em solenidade no Palacinho. A prefeita já irá apresentar as metas a serem implementadas nos primeiros 100 dias.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política