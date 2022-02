Mundo Helicóptero cai próximo a banhistas em praia de Miami Beach

Por Redação O Sul | 20 de fevereiro de 2022

Vídeos mostram o momento que a aeronave perde altitude e cai na água. (Foto: Reprodução/Twitter)

Duas quedas de helicópteros foram registradas nos estados americanos da Flórida e Califórnia neste sábado (19). O primeiro acidente ocorreu em Miami Beach à tarde. A aeronave caiu próximo de banhistas que estavam na praia, ferindo dois tripulantes. A segunda ocorrência foi horas depois, na cidade de Newport Beach, envolvendo um helicóptero da polícia de Huntington Beach. Um dos tripulantes morreu e o outro ficou ferido.

No acidente da Flórida, havia três passageiros a bordo e dois foram levados para o Hospital Jackson Memorial em condição estável, segundo o Departamento de Polícia local. O motivo da queda do helicóptero Robinson R44 ainda é desconhecido. O caso é investigado pela Administração Federal de Aviação. A dupla não foi identificada.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o momento que a aeronave perde começa a perder altitude e cai na água, a uma curta distância do local onde estavam dezenas de pessoas. Em gravação divulgada pela Polícia de Miami Beach é possível ver que as hélices do helicóptero continuam girando após a queda.

Segundo a corporação, dois passageiros foram encaminhados para o Jackson Memorial Hospital e estão “estáveis”. Um terceiro ocupante da aeronave não teria se machucado. A área da praia, que fica próximo da rua 10, foi interditada pelas autoridades locais até que uma investigação da Administração Federal de Aviação (FAA) dos Estados Unidos seja concluída.

Na segunda ocorrência, o helicóptero caiu na água pouco depois das 18h30 no horário local e também havia pessoas na praia. A vítima foi identificada como Nicholas Vella, 44 anos, veterano de 14 anos do Departamento de Polícia de Huntington Beach. Vella e o colega de trabalho foram resgatados da água e transportados para uma unidade de saúde logo após o acidente, mas ele não resistiu. O outro oficial, policial há 16 anos, não foi identificado. O estado de saúde dele é estável. A causa do acidente também será investigada.

“O oficial Vella deixa esposa e filha. Ele serviu a comunidade de Huntington Beach com honra e dignidade. Por favor, junte-se a nós para estender as orações à família do oficial Vella”, ressaltou a polícia em comunicado.

Incêndio em cruzeiro

Um passageiro listado como desaparecido após o incêndio em um cruzeiro com 292 passageiros na Grécia foi encontrado com vida neste domingo, dois dias após o incidente. Conforme as equipes de resgate, ele foi visto na popa do navio e conseguiu fazer contato com socorristas. Onze pessoas que estavam na embarcação ainda não foram encontradas.

Conforme o site de notícias SKAI, o sobrevivente tem 21 anos e é da Bielorrússia. Uma imagem divulgada pelo portal mostra ele descendo as escadas do navio descalço para receber os primeiros socorros em outro barco.

“Felizmente estou vivo. Diga-me que estou vivo”, foram as primeiras palavras após o resgate.

O Euroferry Olympia, de bandeira italiana, pegou fogo a caminho do porto italiano de Brindisi. A causa do incêndio, que teria começado no convés de carros, ainda está sendo investigada. O capitão e dois engenheiros foram detidos para prestarem depoimento à polícia e liberados em seguida. Pequenos focos de chamas ainda são registrados dentro do navio nesta manhã, após ele ter sido rebocado para uma área ao norte de Corfu.

O cruzeiro levava oficialmente 239 passageiros e 51 tripulantes, segundo a empresa. Porém, dois cidadãos afegãos que não estavam registrados formalmente também foram resgatados na sexta-feira, informou a guarda costeira grega.

