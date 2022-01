Geral Helicóptero do Ibama é incendiado durante ataque em Manaus

Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2022

As autoridades tratam o caso como incêndio criminoso. (Foto: Divulgação/PM-AM)

Um helicóptero do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) foi incendiado na madrugada desta segunda-feira (24), em Manaus (AM).

A aeronave estava estacionada no Aeroclube do Amazonas, localizado no bairro Flores, na capital do Estado. Segundo a secretaria estadual de Segurança Pública, câmeras de segurança registraram o momento em que dois homens pularam o muro do estabelecimento e atearam fogo no helicóptero.

Quando os bombeiros chegaram ao local, as chamas já tinham se espalhado e destruído a parte dianteira da aeronave. Policias militares e civis também atenderam à ocorrência, mas como o Ibama é um órgão da União, as investigações ficarão a cargo da Polícia Federal (PF), que já recebeu as imagens captadas pelo sistema de vigilância. Até o início da noite desta segunda-feira, nenhum suspeito tinha sido detido. A aeronave é utilizada em operações do Ibama.

As autoridades tratam o caso como incêndio criminoso. Nas primeiras horas da manhã, agentes da 12ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados ao local.

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) informou que estava prestando total apoio para a Polícia Federal (PF-AM), responsável pelas investigações.

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) informou, em nota, que, assim que tomou conhecimento do fato, na manhã desta segunda-feira (24), enviou uma equipe ao local para verificar a situação, onde foi constatado a tentativa de incêndio em duas aeronaves, acionando imediatamente a Polícia Federal.

Em nota emitida à tarde, o Ministério da Justiça e da Segurança Pública e o Ministério do Meio Ambiente afirmam que “o governo federal repudia qualquer ação contra a estrutura de combate aos crimes ambientais, como o incêndio criminoso ocorrido nesta segunda-feira (24) contra duas aeronaves do Ibama, em Manaus (AM). A Polícia Federal foi acionada imediatamente após o conhecimento dos fatos. O Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Força Nacional; e o Ministério do Meio Ambiente, por meio do Ibama e ICMBio, continuarão atuando de forma contundente contra os crimes na região da Amazônia”. As informações são da Agência Brasil e do portal de notícias G1.

