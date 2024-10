Brasil Helicóptero dos bombeiros cai e mata tripulação durante buscas de avião em Minas Gerais

Por Redação O Sul | 12 de outubro de 2024

Helicóptero da Polícia Militar ajuda nas buscas. (Foto: Arquivo pessoal/Leidiana de Fatima)

Um helicóptero do Corpo de Bombeiros caiu após auxiliar nas buscas do acidente aeronáutico envolvendo um monomotor no distrito de São Bartolomeu, em Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais. A aeronave levava seis tripulantes, sendo quatro bombeiros, um enfermeiro e um médico do Samu. Não houve sobreviventes.

A aeronave caiu bem próximo ao local da queda do monomotor, conforme divulgou o Corpo de Bombeiros. A equipe havia acabado de atender a ocorrência e aguardava melhoria do tempo. Pouco tempo depois, o helicóptero decolou mas não chegou ao destino final de retorno.

O helicóptero que caiu é o Arcanjo 4. Ele estava desaparecido desde o fim da tarde dessa sexta-feira (11). O porta-voz do Corpo de Bombeiros, tenente Henrique Barcellos, informou nesse sábado (12) que, após 12 horas de buscas, a aeronave foi localizada em uma serra íngreme de Ouro Preto. Os corpos das vítimas foram encontrados próximo aos destroços da aeronave.

Viaturas da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros trabalharam no local. As buscas foram concentradas nas últimas informações de GPS enviadas pelo Vsky e ELT, além de triangulação com antena de celular.

Investigadores do Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa III), órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), foram acionados para realizar a ação inicial da ocorrência.

Manifestações

Pelas redes sociais, o governador Romeu Zema (Novo) se solidarizou com a corporação e lamentou a perda das vítimas. “Lamento profundamente a trágica perda dos quatro militares do Corpo de Bombeiros e de dois socorristas, vítimas de um acidente enquanto cumpriam sua nobre missão de resgate em Ouro Preto. Minha solidariedade e orações estão com os familiares e amigos nesse momento tão difícil”, disse Zema.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva também lamentou a morte das vítimas. “O governo estende a solidariedade às famílias e amigos desses valorosos cidadãos que se dedicaram ao serviço público”, disse ele em nota.

Queda de monomotor

Um avião agrícola, de prefixo PS-SLR, caiu na estrada de São Bartolomeu, no distrito de Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o piloto da aeronave morreu. O acidente aconteceu na tarde desta sexta-feira (11).

A queda provocou incêndio no local. Até as 16h, três viaturas e o helicóptero da corporação atuavam no combate as chamas. O local foi isolado para o trabalho de perícia. As informações são do portal de notícias G1.

