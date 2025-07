Política Hélio Lopes: quem é o deputado aliado de Bolsonaro que tentou acampar em frente ao Supremo

Por Redação O Sul | 27 de julho de 2025

Deputado Helio Lopes quis acampar na Praça dos Três Poderes. (Foto: Divulgação)

O deputado federal Helio Lopes (PL), conhecido como Helio Negão ou Helio Bolsonaro, desfez na madrugada de sábado (26) um acampamento na Praça dos Três Poderes, em Brasília, após ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Horas antes, na sexta-feira (25), Helio montou uma barraca em frente ao STF, a fim de protestar contra as medidas do tribunal. Ele vestia uma camisa azul com a bandeira de Israel e tinha uma mordaça na boca.

Um grupo se formou e atraiu a atenção da polícia. O entorno da praça foi cercado por grades e houve reforço da segurança.

Na virada da noite de sexta para a madrugada deste sábado, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, foi pessoalmente à praça para notificar os manifestantes. Ele afirmou que havia sido intimado por Moraes a cumprir uma ordem de desocupação, expedida no âmbito do inquérito das fake news.

Perfil

Helio Fernando Barbosa Lopes nasceu em Queimados em 28 de março de 1969, filho de uma empregada doméstica e de um pedreiro. Afirmava ter tido uma infância humilde. “Eu jogava bola, mas meu pé era muito grande e não tinha sapato, tipo 48. Aí, quando chovia, colocava aqueles sacos plásticos em cada um para correr”, lembrou.

Aos 22 anos, em 1991, foi aprovado em um concurso para se tornar sargento do Exército — foi onde conheceu Jair Bolsonaro, que mais tarde o chamou de “irmão que a vida me deu”.

Com apoio de Jair, adotou o nome de urna “Helio Bolsonaro” e foi eleito deputado federal em 2018 com 345.234 votos, o campeão de votos do RJ. Foi reeleito em 2022.

Durante o 1º mandato, participou de viagens oficiais com o então presidente e atuou em comissões como a de Relações Exteriores e a de Defesa Nacional.

Helio se diz representante dos “pretos de direita” e já se posicionou em suas redes sociais como contrário às cotas raciais nas universidades públicas, apoiando apenas de cotas sociais. “Segrega as pessoas”, justificou.

O deputado diz que teve a “sorte” de nunca ter sofrido preconceito. Durante a campanha de 2018, o presidente Bolsonaro, então candidato, costumava se referir ao amigo, “Helio Negão”, para dizer que não era preconceituoso.

Em 2019, ao Blog de Andréia Sadi, disse conversar “com todo mundo”. “Não tem isso comigo. Discordo das ideias, mas democracia é assim.”

Em 2023, a 2ª Vara Cível do RJ condenou Helio a indenizar em R$ 50 mil os irmãos Luccas e Felipe Neto, em um processo por dano moral, e que teve início por causa de postagens que o deputado fez em suas redes sociais relacionando o trabalho dos irmãos Neto à pedofilia.

