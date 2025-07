Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul deve registrar ventos de 100 km/h nas próximas horas, alerta o Instituto Nacional de Meteorologia

Por Redação O Sul | 27 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Alguns prognósticos mais pessimistas dão conta de que a ventania pode chegar até 130 km/h. Foto: Ascom CEEE/Divulgação Alguns prognósticos mais pessimistas dão conta de que a ventania pode chegar até 130 km/h. (Foto: Ascom CEEE/Divulgação) Foto: Ascom CEEE/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após chuvas intensas, com acumulados que chegaram aos 100 milímetros (mm) em algumas localidades e que provocaram diversos transtornos no Rio Grande do Sul, um ciclone extratropical na costa do Estado terá vento que pode atingir até 100 km/h, segundo alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Alguns prognósticos mais pessimistas dão conta de que a ventania pode chegar até 130 km/h. O sistema começa a se formar entre a noite deste domingo (27) e a madrugada de segunda-feira (28). O alerta do Inmet tem vigência até às 18h desta segunda. Os impactos do ciclone serão sentidos em cinco Estados: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro.

Conforme o Inmet, existe o risco de queda de árvores, destelhamento de casas e danos gerais em edificações e plantações. As rajadas mais intensas estão previstas para acontecer nas regiões Metropolitana de Porto Alegre, Litoral, Campanha, Nordeste e Centro.

As rajadas devem alcançar a máxima intensidade durante a segunda-feira, atingindo o trecho litorâneo compreendido entre a Lagoa dos Patos e Torres com ventos que podem superar os 100 km/h.

O Inmet orienta:

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).

Permaneca em local abrigado.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Além do risco de ventos intensos, a metade Sul do Estado segue em alerta por conta da forte chuva que cai desde o sábado (26). De acordo com Inmet, o tempo instável pode ocasionar alagamentos, deslizamentos de encostas, transbordamentos de rios, em cidades das regiões Sul, Campanha, Litoral, Centro e Metropolitana de Porto Alegre.

A chuva pode ter entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia, com chuva acompanhada de raios, rajadas de vento e temporais com eventual queda de granizo. Esse comunicado é válido para a região metropolitana de Porto Alegre, Sudoeste Rio-grandense, Sudeste Rio-grandense, Centro Ocidental Rio-grandense e Centro Oriental Rio-grandense.

A Defesa Civil orienta que a população evite sair durante temporais, mantenha distância de áreas alagadas, arroios e rios, e permaneça longe de postes, árvores e placas de sinalização ou publicidade. A orientação é ficar atento aos canais da Defesa Civil estadual e também da sua cidade. Em caso de emergência ligue para a Brigada Militar (190) ou Corpo de Bombeiros (193).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/rio-grande-do-sul-deve-registrar-ventos-de-100-km-h-alerta-o-instituto-nacional-de-meteorologia/

Rio Grande do Sul deve registrar ventos de 100 km/h nas próximas horas, alerta o Instituto Nacional de Meteorologia

2025-07-27