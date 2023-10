Saúde Hematomas: quando se preocupar com as manchas roxas no corpo?

Por Redação O Sul | 7 de outubro de 2023

Na maioria das vezes, as manchas roxas não representam nenhum risco à saúde. (Foto: Divulgação)

Na grande maioria das vezes, os hematomas, manchas roxas que aparecem na pele após pancadas ou exames de sangue, por exemplo, não representam nenhum risco à saúde. “Os hematomas ocorrem quando o sangue deixa o interior dos vasos devido a algum tipo de trauma, acumulando-se em outras partes do corpo, como sob a pele. No geral, são pequenos, restritos ao local do trauma e deixam de crescer sozinhos”, explica a cirurgiã vascular Aline Lamaita, membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular.

“O sangue extravasado não volta a circular, desaparecendo após alguns dias conforme é absorvido pelas células de defesa do organismo. Esta reabsorção envolve uma série de reações químicas que modificam a cor do sangue e de seus metabólitos, motivo pelo qual os hematomas clareiam com o tempo”.

Segundo ela, existem pessoas com maior tendência à formação dos hematomas, o que pode estar associado com condições como varizes. “Pacientes com predisposição a varizes e vasinhos sofrem com o que chamamos de fragilidade capilar. Nesses casos, qualquer esforço mais intenso ou contato bruto que exerça pressão sobre os vasos, como durante a realização dos exercícios com o maquinário da musculação, pode causar o rompimento desses vasos com consequente extravasamento do sangue, levando ao surgimento das ‘manchas roxas’, principalmente quando a paciente está no período menstrual ou inchada”, afirma.

O lipedema é outra condição que, comumente, desencadeia a fragilidade capilar, favorecendo o surgimento das manchas roxas no corpo. “O lipedema é uma doença caracterizada pelo acúmulo de tecido gorduroso com aumento desproporcional no tamanho dos membros. A doença afeta principalmente áreas como coxas, culotes, quadris e pernas, mas, eventualmente, pode atingir também os braços, porém, com menos frequência”, diz.

Pressão alta descontrolada, uso de anticoncepcionais e medicamentos que alterem a coagulação também são fatores que podem colaborar para o aumento da fragilidade da parede do vaso. “Por isso, caso você tenha notado que as marcas roxas estão surgindo com maior facilidade, é importante buscar um médico para verificar se há algum problema por trás”, orienta.

Se os hematomas começarem a aparecer de maneira espontânea e em vários locais do corpo, é necessário acender um sinal de alerta. Além disso, quando acompanhadas por sangramentos em outras áreas, como gengiva e nariz, e febre, fraqueza ou perda de peso, as manchas roxas podem sugerir a presença de uma situação mais grave. Entre as possíveis estão:

* Distúrbios de coagulação sanguínea;

* Leucemia aguda, um tipo de câncer que leva à produção anormal de células sanguíneas;

* Doenças autoimunes;

* Aplasia de medula (quando há uma produção menor de células no sangue);

* Infecções, como dengue e febre amarela.

“Algumas dessas doenças, como as leucemias agudas, são muito graves e devem ser diagnosticadas o quanto antes, para início imediato do tratamento. Então, ao perceber o surgimento aleatório de hematomas, o recomendado é que você consulte um profissional assim que possível. Apenas ele poderá realizar uma avaliação e diagnosticar o problema corretamente”, conclui.

