Por Redação O Sul | 7 de outubro de 2023

Elon Musk não está mais prevendo colocar humanos em Marte em 2024, mas tem outras previsões ambiciosas para o próximo ano. (Foto: Nasa/Divulgação)

Elon Musk, está otimista com a chegada de um de seus foguetes ao planeta vermelho. O fundador da SpaceX afirmou, durante participação no Congresso Astronáutico Internacional no Azerbaijão, que a empresa poderia pousar uma nave espacial em Marte daqui a três ou quatro anos.

“Acho que é possível, nos próximos quatro anos, fazer um pouso de teste sem tripulação lá”, disse Musk a Clay Mowry, presidente da Federação Astronáutica Internacional, durante uma sessão de perguntas e respostas em que participou de forma remota.

Musk e a SpaceX têm um sólido histórico de avanços notáveis em voos espaciais. Isso inclui o pouso rotineiro e a reutilização dos estágios de reforço dos atuais foguetes Falcon 9 da SpaceX. A empresa realizou 70 lançamentos somente este ano. Mas Musk tem outro histórico: levar muito mais tempo do que o previsto para atingir seus objetivos.

O bilionário apresentou pela primeira vez seu foguete para Marte e, em seguida, um foguete ainda maior chamado Sistema de Transporte Interplanetário, em um Congresso Astronáutico Internacional em Guadalajara, México, em 2016. Ele previu que o primeiro pouso sem tripulação da SpaceX no planeta vermelho ocorreria em 2022, seguido pelo primeiro voo com pessoas a bordo em 2024.

Até o momento, houve apenas um voo de teste da Starship, em abril, que saiu da plataforma de lançamento antes de ficar fora de controle e ser dada uma ordem para detonar o veículo após alguns minutos de voo.

Em agosto, Musk disse que a Starship está pronta para um segundo voo, mas a SpaceX ainda está esperando que a Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) emita uma nova licença de lançamento, que pode sair ainda neste mês.

Durante o congresso, Musk descreveu algumas das mudanças no projeto em evolução da Starship. No segundo voo, os motores do segundo estágio se acenderão antes que ele se separe do propulsor. A manobra, conhecida como “hot staging”, pode ser complicada.

“Basicamente, você está explodindo a parte superior do booster” com os motores do segundo estágio, disse o dono da SpaceX. “Do ponto de vista da física, essa é, na verdade, a maneira mais eficiente.”

Musk não está mais prevendo colocar humanos em Marte em 2024, mas tem outras previsões ambiciosas para a Starship no próximo ano. Para agilizar o retorno entre os lançamentos, a SpaceX planeja que o propulsor Super Heavy do foguete não apenas retorne ao local de lançamento, mas também paire sobre o solo enquanto dois braços na torre de lançamento o prendem no ar. A mesma manobra seria usada para o estágio superior do Starship quando ele retornasse da órbita.

Para o bilionário, há “uma boa chance” de ter sucesso no novo pouso do booster no próximo ano e, possivelmente, ter a Starship em órbita antes do final de 2024. Musk também disse que a próxima geração de satélites Starlink da SpaceX poderia começar a ser lançada no próximo ano em versões que seriam separadas do estágio da Starship que não são reutilizadas.

