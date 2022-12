Rio Grande do Sul Hemocentro do Rio Grande do Sul precisa de doações de sangue neste fim de ano

Por Redação O Sul | 28 de dezembro de 2022

Reforço dos estoques é essencial para os tipos O positivo e O negativo Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Com a chegada das festas de final de ano, os estoques do Hemorgs (Hemocentro do Estado do Rio Grande do Sul) ficam desabastecidos. As doações neste período, entre o Natal e a virada do ano, são fundamentais para salvar vidas, pois é quando menos pessoas estão na capital, causando uma redução natural de doações.

De acordo com a diretora do Hemocentro, Katia Brodt, “estamos precisando reforçar os estoques, principalmente para os tipos O positivo e O negativo”, afirma. Porém, todas as doações, independentemente do tipo sanguíneo, são importantes.

Requisitos para doação de sangue:

• Estar em boas condições de saúde;

• Apresentar documento oficial de identidade com foto;

• Ter idade entre 16 e 69 anos, sendo que os candidatos a doadores com menos de 18 anos deverão estar acompanhados pelos pais ou por responsável legal;

• Pesar no mínimo 50 kg com desconto de vestimentas;

• Ter dormido pelo menos 6 horas antes da doação;

• Não ter ingerido bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores à doação;

• Não fumar pelo menos duas horas antes da doação.

Hemocentro do Estado do Rio Grande do Sul (Hemorgs):

• Onde: av. Bento Gonçalves, 3722-Partenon, em Porto Alegre

• Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8 às 16h

• Como agendar a doação:

• pelo site https://saude.rs.gov.br/agendamento-para-doacao-de-sangue

• pelo telefone (51) 3336-6755 e o WhatsApp (051) 98405-4260

• Atendimento: o Hemorgs atende a todos que lá forem, respeitando o seu limite de capacidade

• Mais informações: acesse saude.rs.gov.br/doacao-de-sangue

