Polícia Polícia apreende skunk com passageiro de transporte por aplicativo em Rosário do Sul

Por Redação O Sul | 28 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











A droga é também conhecida como "supermaconha" Foto: Divulgação/PRF A droga, também conhecida como "supermaconha" (Foto: Divulgação/PRF) Foto: Divulgação/PRF

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu nesta quarta-feira (28) skunk na bagagem de um carro de transporte por aplicativo, na BR-290, em Rosário do Sul. A droga é conhecida como “supermaconha”. A substância é caracterizada também por ser mais forte do que a maconha.

Durante a ação, os agentes rodoviários deram ordem de parada ao condutor do Peugeot, modelo 206, que estava na rodovia. No momento em que os policiais solicitaram a documentação, um dos ocupantes do carro, um dos passageiros, apresentou nervosismo. Ao revistarem a mala do passageiro, os policiais encontraram diversos pacotes de skunk.

O traficante, de 22 anos, de Santana do Livramento, disse aos agentes que pegou a droga no Uruguai e a levaria para Florianópolis, Santa Catarina. Ele foi preso e encaminhado para a polícia judiciária local e após ao presídio. O entorpecente foi apreendido.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia