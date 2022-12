Porto Alegre Mais mil entradas gratuitas serão disponibilizadas para o Arena Réveillon na Orla do Guaíba, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 28 de dezembro de 2022

Modelo segue o mesmo formato da fan fest que ocorreu durante os jogos do Brasil na Copa Foto: Alex Rocha/PMPA Modelo segue o mesmo formato da fan fest que ocorreu durante os jogos do Brasil na Copa (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

Demorou apenas um dia para os convites gratuitos do Arena Réveillon dos 250 anos de Porto Alegre se esgotarem. Mas a organização vai disponibilizar mais mil entradas para retirada no site do Sympla. O acesso é para a pista e ficará disponível a partir das 15h desta quarta-feira (28).

“Nós esperamos mais de 100 mil pessoas na Orla, todas as pessoas que passarem por aqui terão condições de conferir os fogos e shows “, destaca Vinicius Garcia, diretor de negócios da GAM3 Parks, responsável pelo evento.

Novidade na comemoração, o Arena Réveillon dos 250 anos é uma área reservada para trazer mais comodidade ao público. No entanto, é recomendado chegar cedo para evitar filas e garantir o acesso, tendo em vista que a entrada é organizada por ordem de chegada. Após a lotação, a cada saída é permitida uma nova entrada. Isto é feito para garantir a segurança de todos. Reingressar no evento não é permitido.

O modelo segue o formato utilizado no Arena Torcedor, a fan fest que ocorreu durante os jogos do Brasil na Copa do Mundo e que foi um sucesso de público. Ao acessar a plataforma, a pessoa deve fazer o cadastro e apresentar o bilhete (QR Code) aos monitores para entrar no espaço delimitado.

Programação:

17h – DJ Cabeção

17h30 – Jei Silvanno

18h – DJ Rick Marx

18h30 – DJ Cabeção

19h – Elton Saldanha

19h40 – Imperadores do Samba

20h20 – DJ Raffa Santos

21h – MC Jean Paul

22h – DJ Cabeção

22h30 – Tributo a Tim Maia

23h45 – DJ Cabeção (contagem regressiva e queima de fogos)

00h15 – Virozueira

02h – Encerramento

