Polícia realiza abertura da Operação Posse Presidencial 2023 no Brasil

Por Redação O Sul | 28 de dezembro de 2022

Planejamento da operação será voltado para a garantia do direito de ir e vir, e para a segurança das autoridades e participantes do evento Foto: Divulgação/PRF Planejamento da operação será voltado para a garantia do direito de ir e vir, e para a segurança das autoridades e participantes do evento (Foto: Divulgação/PRF) Foto: Divulgação/PRF

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) começou a Operação Posse Presidencial 2023. O evento acontece em Brasília, no dia 1° de janeiro. A ação terá procedimentos de policiamento e fiscalização nas rodovias federais por todo o País, especialmente que ligam as regiões da capital federal.

O sistema de segurança da Posse Presidencial está sendo coordenado pelo Comando Militar do Planalto e o Gabinete de Segurança Institucional. Força Aérea Brasileira, Marinha do Brasil, Polícia Rodoviária Federal, Secretaria de Segurança Pública do DF, Polícia Federal, Polícia Legislativa, dentre outras estão compondo o sistema de segurança. Está estrutura deve-se ao número de pessoas esperadas para o evento.

Durante as posses presidenciais, a PRF vem se destacando dentro do sistema de segurança do evento. Nesta posse, a PRF atuará planejando e desenvolvendo ações interdependentes de Policiamento e Fiscalização Nacionais, de Policiamento e Fiscalização nas rodovias federais do Distrito Federal e Entorno e de Policiamento e Segurança de Dignitários no Evento Posse Presidencial. A PRF ficará responsável pela Coordenação Geral da Central de Escoltas a serem realizadas para todos os chefes de Estado e dignitários com essa prerrogativa.

Estarão à disposição pela PRF, a Divisão de Operações Aéreas, para o monitoramento das áreas do evento, o grupamento de Choque, que permanecerá em alerta às possíveis manifestações e bloqueios, bem como o setor de Inteligência, que atuará no acompanhamento e levantamento de informações para a prevenção de tais bloqueios, interdições e quaisquer irregularidades nas rodovias federais.

