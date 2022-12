Polícia Esconderijo de criminosos é descoberto no bairro Bom Jesus, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 28 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











No esconderijo, também seria possível esconder grandes quantias de drogas e armas de fogo Foto: Divulgação/PCRS No esconderijo, também seria possível esconder grandes quantias de drogas e armas de fogo (Foto: Divulgação/PCRS) Foto: Divulgação/PCRS

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Polícia Civil, por meio da 1ª Delegacia de Investigação do Narcotráfico do Denarc, localizou na noite desta terça-feira (27), no bairro Bom Jesus, em Porto Alegre, uma casa que serviria como esconderijo para criminosos.

Os policiais chegaram até o local após denúncia de que traficantes e integrantes de facções criminosas se escondiam no local após cometer homicídios na guerra do tráfico de drogas. Em conversas com integrantes da vizinhança, foi possível corroborar a denúncia, inclusive com identidade de um casal responsável por cuidar o imóvel.

Os agentes também constataram cheiro de maconha vindo da residência. Diante dos elementos, foi realizado o ingresso no local, onde foi apreendida uma pistola e porções da droga. No imóvel, também foi descoberto uma espécie de porão utilizado como esconderijo para os criminosos.

O casal de moradores do local não estava presente no ato e será investigado no decorrer do inquérito policial. Segundo o delegado Guilherme Dill, o fato demonstra como as facções criminosas estão atuando, dividindo seus materiais ilícitos em diversos lugares para evitar grandes perdas durante ações policiais.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia