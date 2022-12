Economia Nova equipe econômica pretende ouvir economistas “de fora” do governo sobre nova regra fiscal

Por Redação O Sul | 28 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











A ideia é mesclar representantes do mercado com acadêmicos Foto: Valter Campanato/Agência Brasil A ideia é mesclar representantes do mercado com acadêmicos (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil) Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A futura equipe econômica pretende consultar economistas de fora do governo para auxiliar na elaboração de uma nova regra fiscal para o País. A ideia é mesclar representantes do mercado com acadêmicos.

Fala-se também em incluir no debate economistas que ajudaram a elaborar o programa de governo de Simone Tebet (MDB) à Presidência da República, majoritariamente com viés mais liberal.

Segundo interlocutores do futuro ministro Fernando Haddad (PT), o grupo quer evitar construir uma tese única isolada e buscará o diálogo com outros atores antes de apresentar uma proposta.

Outra definição é de que a nova regra fiscal deverá vir acompanhada de um sistema para controle quantitativo e qualitativo do gasto público de modo que seja possível constatar o tamanho do esforço fiscal que será necessário fazer nas contas públicas.

Uma premissa que vem sendo tratada é ampliar a transparência do gasto público para subsidiar as decisões de governo, em especial quanto às políticas públicas a serem implementadas. Para tanto, conta-se neste caso com o apoio do Ministério do Planejamento de Simone Tebet, até como uma forma de desde já as duas equipes trabalharem juntas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia