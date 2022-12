Inter Maurício Salgado segue no Inter até o final da temporada de 2024

Por Redação O Sul | 28 de dezembro de 2022

Técnico Maurício Salgado já representou o Inter em 117 partidas Foto: Reprodução/Inter Maurício já representou o Inter em 117 partidas (Foto: Reprodução/Inter) Foto: Reprodução/Inter

O Inter anunciou nesta quarta-feira (28) a renovação de contrato do técnico Maurício Salgado por mais duas temporadas. À frente das Gurias Coloradas desde 2019, o comandante permanecerá em Porto Alegre até o final de 2024.

Anunciado pelo clube gaúcho no final de 2018, Maurício já representou o Inter em 117 partidas. Tricampeão gaúcho, Salgado classificou as Gurias à fase de mata-matas em todas as participações do Colorado no Brasileirão A1, parando duas vezes nas quartas de final, em 2019 e 2020, uma vez na semi, em 2021, e chegando à decisão na temporada passada.

Com Maurício Salgado, o Inter se prepara para um ano de calendário cheio em 2023. Além das já tradicionais disputas do Campeonato Brasileiro e do Gauchão, as gurias participaram, pelo segundo ano consecutivo, da Supercopa nacional, e também devem estrear na Libertadores Feminina.

