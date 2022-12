Inter Inter quer centroavante com capacidade para abrir espaços durante os jogos

Por Redação O Sul | 28 de dezembro de 2022

O Inter terá até abril, quando fecha a janela de transferências, para encontrar uma solução. Na foto, o técnico Mano Menezes Foto: Reprodução/Inter O Inter terá até abril, quando fecha a janela de transferências, para encontrar uma solução (Foto: Reprodução/Inter) Foto: Reprodução/Inter

O Inter está procurando outro centroavante no mercado. Com isso, a direção Colorada definiu que procura um jogador com capacidade para abrir espaços durante os jogos. O clube gaúcho está trabalhando com cautela nas contratações e reconhece as dificuldades do mercado para a posição.

No estádio Beira-Rio, os jogadores Yuri Alberto e Alemão estão sendo citados como exemplos do que o clube está procurando. Um atacante que atua pelos lados, por exemplo, está descartado.

O clube gaúcho não está procurando um centroavante apenas para compor o elenco. Procura um atleta que seja superior do que estão já em Porto Alegre. Além disso, procura um jogador que queira jogar, tenha competitividade e que se encaixe na realidade financeira.

O Inter tem até abril para contratar esse jogador. É quando a janela de transferências fecha. Até o momento, o clube vai usar o centroavante Alemão até ter outra opção. Para Mano Menezes, o atleta tem potencial para uma evolução, tanto que o seu contrato foi prorrogado até a temporada de 2025.

