Por Redação O Sul | 28 de dezembro de 2022

Suárez é esperado na reapresentação do Grêmio no dia 3 de janeiro, em Porto Alegre Foto: Reprodução Suárez é esperado na reapresentação do Grêmio no dia 3 de janeiro em Porto Alegre (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A torcida gremista está vivendo momentos de glória e ansiedade. O anúncio do centroavante Luis Suárez ainda não foi feito pelo Grêmio. Porém, não existe motivo para isso ser levado como um ponto negativo. O clube já acreditava que ia demorar para anunciar devido a grandiosidade da contratação.

Nesta terça-feira (27), os contratos foram finalizados e enviados aos advogados do jogador durante a noite. O centroavante está passando por exames médicos no Uruguai antes de assinar o contrato com o clube gaúcho.

O Tricolor quer enviar os representantes do departamento médico ainda durante esta semana para avaliação clínica e física do atleta. É o último passo antes da oficialização do negócio, que deve acontecer nos últimos dias de 2022.

O Grêmio tem ideia de apresentar o camisa 9 na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. As vendas do uniforme celeste do clube, com o número 9, já estão esgotadas na loja. Suárez é esperado na reapresentação do Grêmio no dia 3 de janeiro.

