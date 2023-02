Rio Grande do Sul Hemocentro gaúcho faz apelo para estimular doação de sangue no período pós-carnaval

Por Redação O Sul | 21 de fevereiro de 2023

O funcionamento volta à normalidade na Quarta-feira de Cinzas (22), a partir das 13h. Foto: Divulgação

Com a campanha do “Bloco dos que Salvam Vidas”, o Hemocentro do Rio Grande do Sul (Hemorgs) quer lembrar os doadores da importância da doação de sangue logo após o período de Carnaval. Nesta época do ano, há uma baixa na oferta de sangue para disponibilizar aos hospitais gaúchos ao mesmo tempo em que existe um aumento na demanda por hemocomponentes.

Conforme explica a coordenadora de Captação do Hemocentro, Gesiane Almansa, “aumenta a necessidade de doações no Carnaval por conta das pessoas se colocarem mais em risco, pegando estrada. Fora o fato de que as pessoas com doenças crônicas seguem precisando de sangue constantemente”.

Além de demandar um alto nível de estoque prévio, a coordenadora ressalta que o período pós-Carnaval também é um momento crítico, em que são necessárias doações de todos os tipos de sangue para repor os estoques. “O Hemocentro fica sem atendimento ao doador durante os dias de Carnaval (entre sábado e terça-feira), porém, o atendimento aos hospitais é 24 horas, sete dias por semanas”, destacou.

Como doar sangue

O funcionamento volta à normalidade na Quarta-feira de Cinzas (22), a partir das 13h. O endereço é avenida Bento Gonçalves, nº 3.722, em Porto Alegre. O telefone de contato é (51) 3901-1004.

Hospitais públicos e privados também recebem doações. Interessados devem procurar as instituições para conferir a melhor forma de contribuir. Na rede pública, o estado mantém hemocentros e pontos de coleta em diversas regiões.

O que é preciso

• Estar em boas condições de saúde;

• Ter idade entre 16 e 69 anos, sendo que os candidatos a doadores com menos de 18 anos deverão estar acompanhados pelos pais ou por responsável legal;

• Pesar no mínimo 50 kg (com desconto de vestimentas);

• O limite de idade para a primeira doação é de 60 anos;

• Não estar em jejum e evitar alimentação gordurosa;

• Ter dormido pelo menos seis horas antes da doação;

• Não ter ingerido bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores à doação;

• Não fumar pelo menos duas horas antes da doação;

• Apresentar documento oficial de identidade com foto.

