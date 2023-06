Rio Grande do Sul Hemocentro gaúcho mobiliza doadores de sangue na campanha Junho Vermelho

Por Redação O Sul | 14 de junho de 2023

Grupos Doutores do Amor e Esquadrão da Alegria participam das ações. (Foto: Divulgação SES) Foto: Divulgação SES Grupos Doutores do Amor e Esquadrão da Alegria participam das ações. (Foto: Divulgação SES) Foto: Divulgação SES

No Dia Mundial do Doador de Sangue, celebrado nesta quarta-feira (14), o Hemocentro do Rio Grande do Sul atenta a população para a importância de doarem sangue.

De janeiro a junho deste ano, o Hemorgs recebeu 6245 doações. No mesmo período, em 2022, foram 7.218 doações, ou seja, 973 coletas a mais.

A assistente social do Hemocentro, Gesiane Almansa, explica que a diminuição de doadores se deve a mudanças climáticas repentinas, resfriados, gripes e até mesmo ao uso de medicamentos que podem deixar muitos doadores inaptos temporariamente. Ela lembra ainda que a população em geral está desinformada sobre a necessidade diária de doações para a manutenção dos estoques de hemocomponentes em níveis adequados.

Diante desse cenário, o Hemocentro continua solicitando doações de sangue de todos os tipos, especialmente O+ e O-.

O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, na avenida Bento Gonçalves, 3.722, bairro Partenon, em Porto Alegre.

Os interessados podem agendar a doação pelo site da Secretaria da Saúde (SES) ou por mensagem de WhatsApp para o número (51) 98405-4260. O agendamento pode ser feito para grupos ou individualmente. Quem não for da capital pode doar no hemocentro mais próximo de sua casa.

Junho Vermelho

A programação do Hemocentro para celebrar o Junho Vermelho inclui iluminação de prédios em diversos locais do Estado, palestras de conscientização em empresas e escolas, participação dos grupos Doutores do Amor e Esquadrão da Alegria doando sangue, parcerias em campanhas e atrações culturais no pátio do Hemorgs.

Doação de sangue

Atualmente, o Hemocentro distribui sangue e derivados para cerca de 40 hospitais. São necessárias em torno de 100 bolsas de sangue doadas todos os dias para suprir a demanda. Uma doação de sangue é capaz de salvar até quatro vidas.

Conforme o Hemocentro, a doação de sangue e seu processamento são fundamentais para garantir a disponibilização de componentes sanguíneos para os pacientes que necessitam de transfusão, devido a acidentes, cirurgias ou outras situações clínicas.

Requisitos para doação:

– estar em boas condições de saúde;

– apresentar documento oficial de identidade com foto;

– ter idade entre 16 e 69 anos, sendo que os candidatos a doadores com menos de 18 anos deverão estar acompanhados pelos pais ou por responsável legal;

– pesar no mínimo 50 kg, com desconto do peso das roupas;

– ter dormido pelo menos 6 horas antes da doação;

– não ter ingerido bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores à doação;

– não fumar pelo menos duas horas antes da doação.

