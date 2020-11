Rio Grande do Sul Hemocentros de Passo Fundo, Santa Maria e Porto Alegre abrem neste sábado para receber doadores

Por Redação O Sul | 27 de novembro de 2020

Foto: Divulgação

O Hemorgs (Hemocentro do Estado do Rio Grande do Sul), o Hemopasso (Hemocentro Regional de Passo Fundo) e o Hemosm (Hemocentro Regional de Santa Maria) estarão abertos neste sábado (28), das 8h às 12h, para receber doadores.

A iniciativa integra a programação do Dia Nacional do Doador de Sangue, comemorado em 25 de novembro, e visa garantir os estoques de sangue, de todos os tipos sanguíneos, em níveis adequados nestas regiões do RS.

A coordenadora de captação do Hemorgs, Gesiane Almansa, reforça que “mesmo em um cenário de pandemia do coronavírus, a doação de sangue é realizada de forma rápida e segura, e segue sendo indispensável para que muitas vidas sejam salvas”.

A doação e o processamento do sangue são fundamentais para garantir a disponibilização de componentes sanguíneos para os pacientes que necessitam de transfusão, como vítimas de acidentes.

O que é preciso para doar?

• Estar em boas condições de saúde;

• Apresentar documento oficial de identidade com foto;

• Ter idade entre 16 e 69 anos, sendo que os candidatos a doadores com menos de 18 anos deverão estar acompanhados dos pais ou responsável legal;

• Pesar no mínimo 50 Kg, com desconto de vestimentas;

• O limite de idade para a primeira doação é de 60 anos;

• Não estar em jejum e evitar alimentação gordurosa;

• Ter dormido pelo menos seis horas antes da doação;

• Não ter ingerido bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores à doação;

• Não fumar pelo menos duas horas antes da doação.

Quais são os impedimentos temporários?

• Gripe ou febre;

• Gestantes ou mães que amamentam bebês com menos de 12 meses;

• Até 90 dias após aborto ou parto normal e até 180 dias após cesariana;

• Tatuagem ou acupuntura nos últimos 12 meses;

• Exposição à situação de risco para a AIDS (múltiplos parceiros sexuais, parceiros usuários de drogas);

• Herpes labial.

Endereços:

Hemorgs (avenida Bento Gonçalves, 3.722, em Porto Alegre);

Hemocentro Regional de Passo Fundo (avenida Sete de Setembro, 1.055) ;

Hemocentro Regional de Santa Maria (Alameda Santiago do Chile, 35).

