Por Redação O Sul | 27 de setembro de 2024

Flexibilização do comparecimento tem por objetivo estimular as doações para repor estoques. (Foto: Reprodução)

Em parceria com prefeituras de quatro cidades gaúchas, a Secretaria Estadual da Saúde (SES) determinou para este sábado (28) a abertura dos Hemocentros de Porto Alegre, Bom Princípio, Piratini e Tupanciretã. O objetivo é intensificar a coleta de sangue para manutenção dos estoques.

A avaliação das autoridades é de que a flexibilização dos horários de atendimento nas unidades de captação contribui para o comparecimento de potenciais doadores que não podem se dirigir aos bancos de sangue em dias úteis. Confira, a seguir, os endereços e horários de cada hemocentro abrangido pela iniciativa:

– Porto Alegre: Hospital de Pronto Socorro, avenida Venâncio Aires, 1116, 2º andar, Bom Fim. Informações: (51) 3289-7658. Das 8h ao meio-dia (ação vinculada ao Hemocentro do Rio Grande do Sul).

– Bom Princípio: Hospital São Pedro Canísio – rua João de Barro, 57, Paraíso do Vale. Informações: (51) 3634-1103, (51) 3634-1333 ou (51) 3634-1895. Das 9h às 13h (vinculada ao Hemocentro do Rio Grande do Sul).

– Tupanciretã: Unidade Básica de Saúde (UBS) Evandro Viana Bopp – rua Capitão Amorim, 214, Centro. Das 8h30min às 11h30min e das 13h30min às 15h (ação vinculada ao Hemocentro de Santa Maria). Informações: (55) 99639-2158.

– Piratini: UBS Centro Municipal de Saúde – rua 15 de Novembro, 245 – Centro. Informações: Whatsapp (53) 98156-1209 e telefone (51) 32889193. Das 8h30min às 11h30min e das 13h30min às 15h (ação vinculada ao Hemocentro de Pelotas).

Exigências

Para doar sangue é necessário estar em boas condições de saúde, apresentar documento oficial de identidade com foto, ter idade entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos deverão estar acompanhados pelos pais ou responsável legal), pesar no mínimo 50 quilos (com desconto de vestimentas), ter dormido ao menos seis das últimas 24 horas e não ser usuário de drogas injetáveis, dentre outros requisitos.

O sangue é um tecido vivo e, para preservar as características importantes para o receptor, precisa ser utilizado em determinado período de tempo. Para plaquetas, por exemplo, o tempo para uso (ou validade) é de cinco dias; para hemácias, 35 dias.

Nutrientes essenciais, oxigênio, hormônios e diversas outras substâncias são transportados pelo sangue para todos os tecidos e órgãos do corpo. Apenas uma contribuição pode salvar até quatro vidas.

Algumas situações clínicas podem necessitar de tratamentos com componentes do sangue para manutenção da vida ou recuperação da saúde, e não há substituto sintético para o tecido. A matéria-prima para a produção dos componentes do sangue para as transfusões depende diretamente das doações realizadas pela população.

Estatística

De acordo com o Ministério da Saúde, 1,8% da população do Estado doou sangue em 2022, o que representa 18 pessoas a cada mil habitantes e um total de 213 mil de doações. O percentual está dentro da recomendação da Organização Mundial de Saúde (OMS) de que 1% a 3% da população deve ser doadora.

No entanto, se faz necessário de forma continuada reforçar a importância em aumentar o número de doadores para manter os estoques regulares e sem risco de desabastecimento.

A programação integra a Rede Estadual de Apoio à Doação de Sangue, que visa ao estabelecimento de ações voltadas à mobilização dos diversos segmentos sociais para a promoção permanente da doação, com o objetivo de manter os estoques suficientes para sua disponibilidade em tempo compatível e sem gerar desperdício.

(Marcello Campos)

