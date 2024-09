Porto Alegre Ônibus elétrico chinês é a novidade desta segunda-feira no transporte coletivo de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 27 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Em fase de testes com passageiros, veículo realizará a linha "520.3 - Triângulo-24 de Outubro-Auxiliadora" (Foto: Divulgação/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nesta segunda-feira (30), entrará em operação no transporte coletivo de Porto Alegre mais um modelo de ônibus 100% elétrico. Trata-se do “Ankai OE-12”, de produção chinesa. O veículo já circulou sem passageiros na quinta-feira (26) e agora passa a integrar, em fase de testes por 30 dias, a frota da linha “520.3 – Triângulo-24 de Outubro-Auxiliadora”.

A montadora oriental atendeu a um chamamento público realizado em julho de 2023 pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SMMU). O objetivo era estimular os fabricantes a apresentarem suas tecnologias no segmento.

O ônibus elétrico será responsável por 20 viagens (dez por sentido), por meio de tabela extra, e percorrerá em média 220 quilômetros por dia, distância que poderá ser ampliado conforme a autonomia apresentada pelo carro na fase de avaliação. As viagens da linha 520.3 têm duração de 45 a 50 minutos. A cada volta completa, o ônibus percorre cerca de 21 quilômetros de itinerário – a autonomia é de até 280 quilômetros rodados com ar condicionado ligado.

Além dos custos operacional e de manutenção mais baixos a longo prazo, os ônibus elétricos possuem um ciclo de vida sustentável com alta eficiência energética, pois não emitem gases poluentes resultantes da queima de combustíveis fósseis nocivos à saúde ou ao meio ambiente.

O modelo da Ankai tem 12 metros de comprimento, 32 assentos e capacidade para 70 passageiros, além de estrutura monobloco em aço com manganês, o que resulta em um veículo cerca de 2 toneladas mais leve e resistente que os demais. O piso baixo tipo “Low Entry”, com três portas, proporciona melhor conforto e acessibilidade.

Outro veículo

Desde o início do ano, circulam na capital gaúcha outros veículos com a mesma tecnologia, dos modelos Marcopolo Attivi Integral e Caio-Eletra eMillenium, em linhas como a “178.1 – Praia de Belas”. A iniciativa faz parte do programa municipal “Mais Transporte”.

Os ônibus em teste chegaram em 16 de dezembro de 2023 e passaram por um período de adaptações no veículo e treinamentos com motoristas. O Attivi Integral da Marcopolo tem quase 13 metros de comprimento, capacidade para 81 passageiros (36 sentados), autonomia de 280 quilômetros rodados e baterias LFP com tempo de recarga de quatro horas.

Já o modelo da Caio-Eletra eMillenium possui 12,1 metros de comprimento, capacidade para 70 passageiros, com 28 assentos. A autonomia é de 200 a 250 quilômetros.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/onibus-eletrico-chines-e-a-novidade-desta-segunda-feira-no-transporte-coletivo-de-porto-alegre/

Ônibus elétrico chinês é a novidade desta segunda-feira no transporte coletivo de Porto Alegre

2024-09-27