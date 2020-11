Porto Alegre Hemocentros de Porto Alegre, Passo Fundo e Santa Maria abrem neste sábado para receber doadores

Por Redação O Sul | 28 de novembro de 2020

O Hemorgs (Hemocentro do Estado do Rio Grande do Sul), o Hemopasso (Hemocentro Regional de Passo Fundo) e o Hemosm (Hemocentro Regional de Santa Maria) estarão abertos neste sábado (28), das 8h às 12h, para receber doadores.

A iniciativa integra a programação do Dia Nacional do Doador de Sangue, comemorado em 25 de novembro, e visa garantir os estoques de sangue, de todos os tipos sanguíneos, em níveis adequados nessas regiões.

A coordenadora de captação do Hemorgs, Gesiane Almansa, reforça que “mesmo em um cenário de pandemia do coronavírus, a doação de sangue é realizada de forma rápida e segura, e segue sendo indispensável para que muitas vidas sejam salvas”.

A doação e o processamento do sangue são fundamentais para garantir a disponibilização de componentes sanguíneos para os pacientes que dependem de transfusões, como vítimas de acidentes.

