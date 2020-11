Polícia Presos universitários que vendiam drogas a clientela seleta em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 28 de novembro de 2020

Dupla atendia grupo restrito de clientes de alto poder aquisitivo por aplicativo Foto: Polícia Civil/Divulgação Dupla atendia grupo restrito de clientes de alto poder aquisitivo por aplicativo. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

Com uma clientela seleta, de apenas cerca de 20 jovens de elevado poder aquisitivo, uma dupla de traficantes de classe alta foi presa em flagrante, nesta sexta-feira (27), pelo Denarc (Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico) da Polícia Civil em Porto Alegre. Ambos são universitários de 21 anos de idade.

A ação, coordenada pelo delegado Fernando Siqueira, ocorreu nos bairros Petrópolis e Boa Vista, com o cumprimento de mandados de busca e apreensão. Os agentes apreenderam maconha conhecida como “camarão”, com forte teor do princípio ativo THC e avaliada em cerca de R$ 1 mil; haxixe; MDMA em pó e cristal que é usado em ecstasy; três frascos de lança-perfume; duas balanças de precisão; dois telefones celulares e uma calculadora, além de diversas embalagens.

As investigações duraram em torno de três meses.”Chegou uma denúncia de pais de jovens de classe média alta que informaram o nome do suspeito, também jovem”, relatou o delegado Fernando Siqueira. Segundo ele, todos envolvidos, traficantes e clientes, são ex-alunos de um conhecido colégio de classe alta da cidade.

O trabalho de investigação prossegue agora em busca do fornecedor dessas drogas à dupla que vendia.

