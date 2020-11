Mundo Europa supera 400 mil mortes por coronavírus

Por Redação O Sul | 28 de novembro de 2020

A Europa é a segunda região do mundo mais afetada pela pandemia de Covid-19 Foto: Reprodução A Europa é a segunda região do mundo mais afetada pela pandemia de Covid-19. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A Europa superou neste sábado (28) a marca de 400.000 mortes pelo novo coronavírus, segundo um balanço atualizado da AFP, com base em dados oficiais dos países.

A Europa é a segunda região do mundo mais afetada pela pandemia de Covid-19, com 400.649 mortes (e 17.606.370 contágios), atrás da América Latina e do Caribe (444.026 mortes e 12.825.500 casos).

