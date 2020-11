Bem-Estar Johnson & Johnson envia dados de vacina contra o coronavírus para avaliação da Anvisa

Por Redação O Sul | 28 de novembro de 2020

O laboratório Janssen-Cilag, parte do grupo empresarial Johnson & Johnson, enviou para a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) um pedido de Submissão Contínua da vacina AD26.COV2.S, imunizante em desenvolvimento para combater a Covid-19.

O processo teve início nesta sexta-feira (27). Segundo a Anvisa, essa é a quarta vacina contra o novo coronavírus a entrar com um pedido do tipo. A agência afirma que todos os laboratórios com pesquisa de vacinas em andamento no Brasil já iniciaram o envio de dados.

Também são testadas no Brasil as vacinas Coronavac, Sputnik V e a da AstraZeneca/ Universidade de Oxford. Na submissão contínua, os laboratórios devem apresentar os pacotes de dados de qualidade e de eficácia/segurança verificadas nos testes. A Anvisa tem até 20 dias para analisar os documentos, contados a partir da data do protocolo.

A submissão contínua ainda não é o pedido de registro da vacina, mas sim um envio antecipado de dados necessários para um futuro pedido de registro. Em setembro, a Johnson & Johnson informou que aplicações da apenas uma dose da vacina experimental contra a Covid-19 produziram uma forte resposta imunológica nos ensaios clínicos de estágio inicial a intermediário – fases 1 e 2 dos testes.

Os experimentos, já em fase 3, foram interrompidos em todo o mundo em outubro após a descoberta de uma doença inexplicada em um participante do estudo nos Estados Unidos. Em 3 de novembro, a Anvisa autorizou a retomada dos testes com o imunizante no Brasil.

Na época, a Anvisa informou que avaliou as informações do Comitê Independente de Segurança e dados da FDA (autoridade regulatória norte-americana) e concluiu que os estudos se mantêm favorável, na relação risco e benefício do imunizante.

